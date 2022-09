Robert Lewandowski zapytany o Arkadiusza Milika. Zdradził kulisy ich rozmowy

Reprezentanci Polski przyjechali na zgrupowanie, podczas którego rozegrają spotkania Ligi Narodów z Holandią oraz Walią. Mecze te zadecydują o tym, czy Biało-Czerwoni w kolejnej edycji także będą rywalizować w najwyższej dywizji. Jednocześnie będą to dwa poważne sprawdziany przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Prawdopodobnie Czesław Michniewicz w jednym z meczów postawi na duet Robert Lewandowski — Arkadiusz Milik.

Powrót duetu Robert Lewandowski — Arkadiusz Milik. Znamy kulisy rozmowy

Obaj napastnicy są w doskonałej dyspozycji. „Lewy” w pierwszych ośmiu spotkaniach tego sezonu zdobył aż 11 bramek. Arkadiusz Milik zaś świetnie wprowadził się do Juventusu. Polak został wypożyczony do Starej Damy i miał głównie pełnić funkcję rezerwowego, ale szybko stał się ważnym ogniwem drużyny. W sześciu meczach trzykrotnie zdołał wpisać się na listę strzelców.

W poniedziałek 19 września odbyła się konferencja prasowa z udziałem kapitana naszej reprezentacji. Lider FC Barcelony został zapytany przez dziennikarzy o możliwy powrót do gry u boku Arkadiusza Milika. 34-latek jest zadowolony z postawy swojego kolegi z drużyny narodowej. Zdradził też kulisy ich rozmowy, gdy dowiedział się, że przejdzie on do Juventusu.

– Każdy z nas się zmienił, kadra również. Najważniejsze jest to, że Arek odżył. Powiedziałem mu to, że ta koszulka pasuje do niego i dobrze w niej wygląda. Widać, że ma powiem świeżości i oby to się przełożyło na kadrę – powiedział i po chwili zapewnił, że zawsze dobrze się rozumieli. Nie tylko na boisku, ale także poza nim.

– Mając na uwadze to, że Arek gra i jest w formie, ja też dobrze się prezentuje, mam nadzieję, że przełoży się to na reprezentację. Znamy się na tyle dobrze, że nasza forma może pomóc w łatwiejszej grze w kadrze – zakończył.

