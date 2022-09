Polska nie może przegrać z Walią. Kiedy ostatni mecz w Lidze Narodów i gdzie obejrzeć transmisję w TV?

Reprezentacja Polski nie może przegrać w ostatnim spotkaniu tegorocznej Ligi Narodów. Jeśli piłkarze Czesława Michniewicza ulegną na wyjeździe Walijczykom, spadną do niższej dywizji. To jednak nie koniec. Polacy stracą również szansę na znalezienie się w pierwszym koszyku podczas losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech.

Spore emocje przed meczem w Lidze Narodów. Polacy nie mogą przegrać

Kilka dni temu, w czwartek 22 września Biało-Czerwoni w fatalnym stylu przegrali przed własną publicznością z Holandią. Nasi reprezentanci przez większość tej rywalizacji byli po prostu bezradni. Graliśmy słabo, o czym świadczy fakt, że tylko raz poważnie zagroziliśmy bramce Oranje. Znakomitą okazję zmarnował jednak Arkadiusz Milik.

Na ten moment mamy cztery punkty i zajmujemy trzecie miejsce w grupie. Walia zaś traci do nas tylko trzy „oczka”. Porażka sprawi, że Smoki wyprzedzą Polaków, ponieważ mają korzystniejszy bilans bramkowy. Dlatego tak ważne jest, aby co najmniej zremisować. Przypomnijmy, w pierwszym meczu, który miał miejsce w czerwcu tego roku, ekipa Czesława Michniewicza zwyciężyła 2:1.

Kiedy mecz Walia — Polska w Lidze Narodów? Gdzie obejrzeć transmisję w TV?

Spotkanie pomiędzy Walią a Polską zostanie rozegrane w Cardiff już w niedzielę 25 września. Natomiast pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:45. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Co więcej, starcie to będzie również dostępne na platformie streamingowej Polsat Box Go.

