Jerzy Dudek ośmiesza PZPN ws. poszukiwań selekcjonera. Zdradził kulisy „rozmów”

Mimo że mamy już połowę stycznia, a niedługo minie miesiąc od momentu, kiedy ogłoszono koniec współpracy z Czesławem Michniewiczem, nadal nie wiadomo, kto po nim przejmie reprezentację Polski. Według mediów jest kilku poważnych kandydatów na to stanowisko, głównie zagranicznych. W doniesieniach pojawiają się takie nazwiska jak Herve Renard, Paulo Bento, Vladimir Petković czy Steven Gerrard.

Steven Gerrard nie chce prowadzić reprezentacji Polski

Szczególnie głośno zrobiło się o ostatnim z wymienionych. Legenda Liverpoolu miała nawet podjąć negocjacje z PZPN-em, lecz te informacje postanowił zdementować Jerzy Dudek. Według niego Anglik nie wyraża chęci prowadzenia Biało-Czerwonych.

„Przykład Stevena Gerrarda daje do myślenia. Rozmawiamy o tym nazwisku od kilku dobrych dni, a do tej pory Steven otrzymał zaledwie jedną wiadomość, za którą zresztą dżentelmeńsko podziękował, bo docenia zainteresowanie i ofertę, choć trudno to pytanie w ogóle traktować w kategorii oferty” – napisał w swoim felietonie opublikowanym na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Według Dudka skupianie się na Gerrardzie i analizowanie kandydatury jest kompletnie bezcelowe, ponieważ ten nie zamierza podejmować współpracy z PZPN-em. „Rozkładamy na czynniki pierwszego jego osobę i warsztat. To absurd. Jaki sens ma analiza szkoleniowca, jeśli on nie jest zainteresowany pracą w naszej reprezentacji? To samo dotyczy Diego Simeone” – stwierdził legendarny bramkarz.

Jeśli jego słowa są prawdziwe, praktycznie można wykluczyć kandydaturę Anglika w kontekście posady selekcjonera reprezentacji Polski.

