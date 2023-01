Boniek już wie. Pogratulował Kuleszy wyboru selekcjonera

Każda minuta zbliża nas do oficjalnego komunikatu PZPN ws. zatrudnienia nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdradził, że wybór PZPN padł na kandydata z zagranicy i obecnie wszystko zależy od jego decyzji. Jedynie osoby z najbliższego otoczenia prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej wiedzą, kto otrzymał ofertę, jednak w grę prawdopodobnie wchodzą tylko dwa nazwiska: Vladimir Petković i Paulo Bento. Zbigniew Boniek dodał wymownego tweeta w tej sprawie.

Zbigniew Boniek pogratulował Cezaremu Kuleszy

Zbigniew Boniek od wielu lat jest bardzo blisko otoczenia PZPN i prawdopodobnie jest jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się, kogo zdecydował wybrać zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej do roli prowadzenia reprezentacji Polski. Wygląda na to, że wiceprezydent UEFA jest w pełni usatysfakcjonowany podjętą decyzją, ponieważ dodał bardzo krótkiego, jednak wymownego tweeta:

„Prezes, gratuluję wyboru” – napisał były piłkarz Juventusu.

Cezary Kulesza zdradził kryteria wyboru selekcjonera

– Najważniejszym kryterium było to, czy wcześniej prowadził już jakąś reprezentację (...) Wiem już, kto to będzie. Ta decyzyjność zostaje po drugiej stronie. Wiadomo, że może to się przeciągnąć kilka dni. (...) Rozmowy dobiegły końca i teraz czekam na odpowiedź drugiej strony — mówił Cezary Kulesza w RMF FM.

Wiadomo zatem, że wybór nie padł na Stevena Gerrarda, który nigdy jeszcze nie prowadził reprezentacji. Wg doniesień mediów z gry wypadł także Herve Renard, który ma zostać nowym trenerem francuskiego OGC Nice. Najprawdopodobniej nowym trenerem Polaków zostanie ktoś z dwójki Vladimir Petković, Paulo Bento, choć coraz więcej głosów wskazuje na tego pierwszego.

