PZPN zadecydował! Cezary Kulesza: „Rozmowy dobiegły końca”

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach, a może nawet godzinach PZPN zdradzi nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Cezary Kulesza udzielił wywiadu, podczas którego przyznał, że decyzja po stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej została już podjęta, jednak wciąż czekają na odpowiedź od kandydata.

PZPN podjął decyzję ws. nowego selekcjonera

Cezary Kulesza od początku stycznia trzyma całą Polskę w niepewności ws. wyboru nowego selekcjonera. Tymczasem okazuje się, że prezes PZPN jest już po ostatecznej naradzie z zarządem i podjęto decyzję ws. nowego selekcjonera. Zdradził też, jakie kryterium brane było przede wszystkim brane pod uwagę. Wszystko teraz zależy od drugiej strony.

– Rozmowy dobiegły końca i teraz czekam na odpowiedź z drugiej strony (...) To zależy od drugiej strony. Najważniejszym kryterium było to, czy wcześniej prowadził już jakąś reprezentację (...) Wiem już, kto to będzie. Ta decyzyjność zostaje po drugiej stronie. Wiadomo, że może to się przeciągnąć kilka dni. (...) Rozmowy dobiegły końca i teraz czekam na odpowiedź drugiej strony — mówił Cezary Kulesza w RMF FM.

Zostało dwóch kandydatów?

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów, głównymi kandydatami do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski byli: Steven Gerrard, Vladimir Petković oraz Paulo Bento. Później Cezary Kulesza poniekąd potwierdził te informacje, twierdząc, że zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej bierze pod uwagę jedynie trzech kandydatów i żaden z nich nie pochodzi z Polski.

W związku z tym, że prezes PZPN potwierdził, iż pod uwagę brane było kryterium, że nowy selekcjoner w przeszłości musiał pracować z jakąś reprezentacją, na pewno odpada pierwszy z wymienionych kandydatów, czyli Steven Gerrard, który na swoim koncie ma jedynie pracę w klubach. Z kolei Paulo Bento niedawno został zwolniony z pracy z reprezentacją Korei Południowej, a Vladimir Petković wcześniej pracował z reprezentacją Szwajcarii. Wszystko wskazuje na to, że jeden z nich przejmie kadrę Polaków.

