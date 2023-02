Utalentowany napastnik otrzyma powołanie od Fernando Santosa? „Dałby sobie radę”

Fernando Santos był obecny podczas ostatnich kilku meczów PKO BP Ekstraklasy. Na żywo obejrzał m.in. mecze Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź czy Wisły Płock z Lechem Poznań, a następnie wyleciał do Barcelony, by spotkać się z kapitanem reprezentacji, Robertem Lewandowskim. Na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących najbliższych powołań selekcjonera jest zdecydowanie za wcześnie, jednak w mediach pojawiły się typowania młodych zawodników, którzy mogli zaimponować Portugalczykowi.

Piłkarz Lecha Poznań otrzyma powołanie do kadry?

Do najbliższego spotkania z Czechami pozostało jeszcze kilka tygodni, ale zawodnicy już teraz muszą ciężko pracować, by liczyć na powołanie do kadry. Komentator Canal+ Wojciech Jagoda gościł w programie „Magazyn Ekstraklasy” na kanale „Meczyków” i powiedział tam, że jednym z zawodników, na którego Fernando Santos może zwrócić uwagę, jest Filip Szymczak z Lecha Poznań.

– Gdyby wyobrazić sobie strukturę nowej reprezentacji Polski, dla mnie gotowym reprezentantem jest Filip Szymczak. Trzeba znaleźć miejsce dla Roberta Lewandowskiego i on razem z napastnikiem Lecha dałby radę. Szymczak wygląda na kogoś takiego, kto nie był szkolony w Polsce. Do tego w szatni przebywa z naprawdę dobrą dziewiątką, jaką jest Mikael Ishak. Ma się od kogo uczyć i ja bym zaryzykował, ale czy zrobi to Santos? – zastanawiał się ekspert.

W trakcie bieżącej kampanii Filip Szymczak wychodził na murawę 33-krotnie i strzelił trzy bramki, do których dołożył cztery asysty. Zainteresowanie jego osobą wyraził Anderlecht, który złożył oficjalną ofertę. Niedawno założył opaskę kapitańską młodzieżowej reprezentacji Polski.

