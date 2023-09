Jacek Bąk dla „Wprost”: Nie rozumiem, dlaczego inni boją się Roberta Lewandowskiego

Biało-Czerwoni mają przed sobą decydującą jesień. Drużyna pod batutą trenera Fernando Santosa zagra kluczowe mecze w ramach eliminacji ME 2024. To będzie pracowity październik i listopad dla piłkarskiej reprezentacji Polski.

Jacek Bąk w teamie Biało-Czerwonych rozegrał 96 oficjalnych meczów, będąc kadrowiczem w latach 1993-2008. Pierwszym klubem w karierze rosłego obrońcy był Motor Lublin, drużyna z jego rodzinnego miasta. Bąk następnie wylądował w Lechu Poznań, żeby później wyjechać poza polskie granice.

Polak był zawodnikiem m.in. francuskich Olympique Lyon czy RC Lens, występował także w Austrii Wiedeń. Dodatkowo Bąk spróbował również gry w lidze katarskiej, w zespole Al-Rajjan (lata 2005-07). Żeby ostatecznie zakończyć profesjonalne granie powrotem do dobrze znanego Wiednia (2007-10).

Warto również podkreślić, że Bąk m.in. w roli kapitana reprezentacji Polski zagrał na trzech dużych turniejach. Były to mistrzostwa świata w 2002 i 2006 roku. Bąk wystąpił również na mistrzostwach Europy w 2008 roku, pierwszych w historii czempionat Starego Kontynentu z udziałem Biało-Czerwonych.

Rozmowa z Jackiem Bąkiem, byłym kapitanem i reprezentantem Polski, członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta

Maciej Piasecki („Wprost”): Co przychodzi panu na myśl, kiedy pojawia się temat piłkarskiej reprezentacji Polski?

Jacek Bąk (były reprezentant i kapitan reprezentacji Polski): Na pewno nie jest teraz za ciekawie, nie ma co się oszukiwać. Myślę jednak, że po dziesiątym września będzie już trochę lepsza atmosfera związana z kadrą.

Czekają nas dwa ważne mecze. Nikt chyba nie spodziewa się, żeby w tych pojedynkach nie skończyło się na sześciu punktach dla Polski. Bo jak tych oczek zabraknie, to trudno będzie pojechać na mistrzostwa Europy.

Podejrzewam, że znajdą się mniejsi optymiści, co do tych sześciu punktów.

Wiadomo co się wydarzyło w ostatnim meczu. Wszystko już jednak zostało powiedziane w kontekście przegranej z Mołdawią. Sądzę, że taka historia drugi raz już się nie przytrafi.

We wrześniowych meczach reprezentacji, tak podejrzewam, zobaczymy więcej takiego boiskowego zacięcia ze strony naszych piłkarzy. Trzeba zacząć od trzech oczek w Warszawie i później wyszarpać komplet na trudnym terenie w Albanii.

Jeśli podejdziemy do meczu z Albańczykami tak, jak do drugiej połowy w Kiszyniowie, to się skończy „piątką” dla gospodarzy. Trochę żartuję, no ale faktycznie trzeba uważać. Jak jednak wspomniałem, nic dwa razy się nie zdarza. Albańczycy już w Warszawie pokazali, że będą groźni, napsuli nam sporo krwi i musimy być czujni.

Czyli „przystawka” z Wyspami Owczymi i ostre granie w Tiranie?

Zdecydowanie.

Wyspy Owcze to będzie przejście przez łatwy mecz, tak zakładam. Jak przegralibyśmy z tym przeciwnikiem, to jako kadrowicz, nie pokazywałbym się ze wstydu na ulicy. Znowu trochę z uśmiechem o tym mówię, ale naprawdę nie wyobrażam sobie, że tego meczu nie wygramy.

W Albanii będzie dużo trudniej, ale nie oszukujmy się, w reprezentacji Polski mamy dobrych piłkarzy. Oni muszą pokazać, że potrafią zagrać równo całe spotkanie, a nie połowę, jak miało to miejsce w Kiszyniowie. Gra się pełny wymiar 90 minut, a nawet i 100, spoglądając, jaka jest tendencja doliczania czasu przez sędziów w obecnej piłce nożnej.

Umiejętności na pewno mamy, ale w tej reprezentacji musi być trochę takiej boiskowej złości i chęci do tego, żeby jeszcze uratować te eliminacje i wrócić do gry o awans.

Taką złość miał zapewne choć trochę wywołać wywiad Roberta Lewandowskiego, przepytanego przez Mateusza Święcickiego. Co pan sądzi o słowach kapitana?

Mamy wolny kraj i każdy mówi to co chce, kiedy, gdzie i o której mu się podoba.

Jak dla mnie takie sprawy, o których mówił Robert Lewandowski, załatwia się w gronie piłkarskim, w szatni. Kapitan kadry postanowił jednak to trochę głośniej wypowiedzieć. Okej, czasami taki wstrząs w zespole też nie jest zły. Reprezentanci zapewne odebrali to na różny sposób, każdy po swojemu. Co może w konsekwencji przynieść różny skutek.

Myśmy grając w kadrze załatwiali trudne tematy w szatni, czy to na spotkaniach przy kolacji bądź zaraz po treningach, jeśli była taka potrzeba. Gdybym ja był w takiej sytuacji teraz, to pewnie chciałbym problemy załatwiać w zespole, bez mediów. Ale to moje zdanie. Zdarzały się w reprezentacji trudne rozmowy, jakieś krzyki, szturchnięcia. Za czasów mojej obecności w kadrze działo się to jednak za zamkniętymi drzwiami.

Skoro już jednak się stało, to zobaczymy, jaki przyniesie efekt tak głośny wywiad Lewandowskiego. Tylko żeby nie było jeszcze gorzej w reprezentacji.

Słuchałem słów Zbigniewa Bońka w „Prawdzie Futbolu”, który był zdziwiony zachowaniem Lewandowskiego. Były szef PZPN przytoczył życiową kwestię, mianowicie, że to „Bogaty powinien przygarniać biedniejszego”, w odniesieniu do doświadczonego kapitana i młodych zawodników w reprezentacji. Zgadza się pan z takim podejściem?

Wiadomo, że jeśli ktoś pojawia się w kadrze, ma talent, to starsi zazwyczaj pomagają takiemu początkującemu reprezentantowi. To jest w pełni naturalne. Kiedy byłem kapitanem w reprezentacji Polski, to nie tylko ja dbałem o takie rzeczy, mieliśmy bardziej grupę doświadczonych piłkarzy i ci młodsi mogli liczyć na wsparcie.

Nie powinno być takiego jasnego podziału na młodych i starych. Jeśli zdolny chłopak miałby się wkomponować w zespół, to trzeba mu w tym pomóc. Każdy zdolny gracz powinien się dobrze czuć w gronie reprezentacyjnym. To jest bardzo ważne. Na końcu jedziemy przecież na tym samym wózku.

Inna kwestia to wyniki. Przy zwycięstwach łatwiej o budowę dobrej atmosfery w zespole. Kiedy drużyna przegrywa, pojawia się dołek, piłkarze i sztab analizują, co było dobre, co złe, jest inna perspektywa codzienności w reprezentacji.

Pan pamięta jakiegoś starszego kolegę z kadry, który wprowadzał Jacka Bąka do reprezentacji?

Pamiętam miłe słowa od Romka Koseckiego na początek mojego grania w kadrze. Podszedł i powiedział, żebym nic się nie bał, tylko grał tak, jakbym w reprezentacji był cały czas. Pozytywnie wspominam też podejście Jarka Bako. To dawne czasy, nie wszystko jestem w stanie odkurzyć, ale starszyzna potrafiła mi pomóc na starcie.

Każdy młody chłopak wchodzący do kadry chciałby błysnąć. Przecież Robert Lewandowski też kiedyś zaczynał grę w reprezentacji. Każdy musi swoje przejść w sportowym życiu. Ważne, żeby się dobrze czuć w drużynie. I to niezależnie od tego, czy coś zawalisz, czy nie. Trzeba pomagać tym, którzy tego potrzebują. Przecież każdy przyjeżdża na zgrupowanie i chce dać drużynie narodowej jak najwięcej dobrego. Nie wyjdzie raz, drugi czy trzeci. A za chwilę kolejne próby będą już pozytywne. Piłka nożna to przecież gra błędów, to naturalne, że człowiek musi je kiedyś popełniać.

Powołania dla Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego to bardziej akt desperacji Fernando Santosa, czy dołożenie do grona reprezentacji charakteru?

Raczej to drugie.

Krychowiak i Grosicki to ludzie, którzy przez lata byli w reprezentacji i mają coś do powiedzenia. To ważne dla reprezentacji. Mam jednak wrażenie, że trener Santos jest trochę zagubiony w sytuacji z polską kadrą. Grosicki i Pogoń Szczecin mieli swój świetny czas w poprzednim sezonie. „Grosik” był zresztą wybrany najlepszym piłkarzem w PKO BP Ekstraklasie. Wtedy Santos nie dostrzegał potrzeby powołania tego zawodnika do reprezentacji. Szkoda, bo wydaje się, że mógłby się przydać w zespole do podpowiedzi, wejścia na 20-30 minut, dołożenia czegoś w ofensywie.

Trener Santos chyba sobie nie radzi. Jeśli jestem selekcjonerem, to widzę co się dzieje i chcę Grosickiego, kiedy jest w formie. A teraz zaczęło się palić i nagle Santos łapie się wszelkich możliwych sposobów na odwrócenie karty. Trener nie zna dobrze polskiej mentalności, dlatego to tak wszystko wygląda. Dla mnie selekcjonerem reprezentacji Polski powinien być po prostu Polak.

W kadrze nie ma też Kamila Glika, który dopiero niedawno oficjalnie znalazł klub, wracając do polskiej ligi. Będziemy oglądać, czy w barwach Cracovii wskoczy na taki poziom, który pozwoli ponownie znaleźć się w narodowej drużynie Glikowi.

Czytałem w rozmowie z WP/SportoweFakty u Piotra Koźmińskiego, że odradzał pan powrót do polskiej ligi Glikowi. To co teraz?

Grałem kawał czasu w zachodnich ligach. Pojawiały się też pomysły dotyczące ewentualnego powrotu na ekstraklasowe boiska. Mój wybór był „na nie”, choć ja miałem wówczas prawie 38 lat. Kamil Glik jest teraz trzy lata młodszy, poczuł chęć powrotu i to jest jego wybór. Pewnie ma świadomość, że teraz będzie bacznie obserwowany przez polskiego kibica, czy nadaje się jeszcze do grona kadrowiczów, czy niekoniecznie.

Glik swoją postawą, głosem w szatni, na pewno pasuje do reprezentacji. Zobaczymy jednak, jak pokaże się na ekstraklasowych boiskach piłkarsko, po dłuższej przerwie. Polska piłka ligowa z pewnością nie jest, delikatnie mówiąc, wyjątkowo porywająca. Nie gra się tak jak w zachodnich ligach, ale fakt faktem, mecz zawsze trzeba wybiegać.

Wśród powołanych na wrześniowe mecze reprezentacji Polski widzi pan jakiegoś nowego lidera defensywy?

Wydaje się, że najwięcej grania wśród obrońców w reprezentacji ma Janek Bednarek i to w jego kierunku można spoglądać. Jest też doświadczony Bartosz Bereszyński.

Fajnym zawodnikiem na potrzeby regularnej gry w kadrze byłby Jakub Kiwior. Problemem jest jednak jego sytuacja w Arsenalu, gdzie nie potrafi przebić się do grającej grupy. Klub z Londynu to jest jednak czołówka w Anglii, więc nie jest tak prosto złapać regularne występy. Kiwior ma fajną lewą nogę, co jest raczej deficytową sprawą w gronie reprezentacji. Mógłby nam zabezpieczyć dwie pozycje zarówno w środku, jak i na lewej stronie defensywy. Ale ten chłopak musi znaleźć jakieś miejsce do regularnego grania.

A Paweł Dawidowicz?

Wygląda na solidnego zawodnika. Możliwe, że właśnie Paweł Dawidowicz dostanie wreszcie swoją szansę w reprezentacji podczas jesiennych zgrupowań u Santosa. Regularna gra we włoskiej Serie A o czymś świadczy w przypadku umiejętności Polaka.

Warto zwrócić też uwagę na Mateusza Wieteskę. To kolejny obrońca, który gra regularnie. Co więcej, po transferze z Legii Warszawa dobrze pokazał się we Francji i sięgnęli po niego Włosi. Taki ruch po jednym sezonie grania na francuskich boiskach o czymś świadczy. Dziwiło mnie to, że w reprezentacji Wieteska był już kilkukrotnie, a jednak za każdym razem swój czas dostawali inni. On robi przecież swoje, stawia kolejne kroki w karierze klubowej i uważam, że powinien dostać szansę do gry w polskiej kadrze. Niech pokaże swoje umiejętności, to ciekawy chłopak.

Za pańskich czasów w reprezentacji Polski było więcej charakternych piłkarzy niż dzisiaj?

Nie oszukujmy się, wtedy reprezentanci grali w gorszych klubach niż obecni kadrowicze. Teraz wystarczy wymienić dwójkę z Juventusu, gościa z Barcelony, mistrza Włoch z Napoli. Kiedyś to był Liverpool, ja reprezentowałem Lyon, było silne Schalke. Troszkę gorzej, ale też staraliśmy się przebijać w zachodniej piłce.

W obecnej kadrze brakuje jednak charakteru. Słuchając wywiadu Lewandowskiego odnosiłem wrażenie, że w reprezentacji inni wręcz boją się swojego kapitana. A dlaczego? Oni przecież powinni chłonąć jego doświadczenie, dopytywać, wysłuchiwać jak to jest w realiach tak wielkich klubów, w których grał bądź gra Lewandowski.

Jak chcesz być coraz lepszy, to nie możesz tylko stać i czekać na reakcję drugiej strony. Młodzi powinni czerpać z doświadczenia Lewandowskiego. Próbować „jechać” później podobną drogą, wyciskając jak najwięcej, żeby dotrzeć na swój najwyższy poziom.

Nie rozumiem, dlaczego inni boją się Roberta Lewandowskiego. Przecież to kolega z tego samego zespołu.

A może nie traktują go jak kolegę?

Faktycznie to tak wygląda, jakby „Lewy” był dla pozostałych jak z innego świata. To działa w dwie strony, on może pomóc innym, ale oni też muszą mu trochę pomóc. Lewandowski opowiadał w wywiadzie o odpowiedzialności, jaką w klubie bierze na siebie Przemysław Frankowski. Inni nasi reprezentanci też tak powinni podchodzić do dalszego rozwoju.

Piotrek Zieliński. Ile razy słyszałem, że jest super piłkarzem. No ale pokaż to na boisku, zagraj „Lewemu” kilka kluczowych podań, niech zawiąże się jakieś granie. Przecież mieć takiego snajpera z przodu to jest skarb.

Niech to nie zabrzmi tak, że kiedyś miałem jakichś kiepskich kolegów z reprezentacji, itd. Ale nie mieliśmy w swoich szeregach takiego zawodnika. Jakbym był w kadrze za czasów Lewandowskiego, a sam bym zaczynał, to chciałbym mieć pokój blisko „Lewego”, żeby do niego regularnie zagadywać o klucz do sukcesu.

Czyli Polaków rozmowy do samego rana?

Może nie aż tak! (śmiech). Ale pamiętam, jak siadaliśmy na zgrupowaniu reprezentacji i rozmawialiśmy z Michałem czy Marcinem, bracia Żewłakow opowiadali o graniu w Belgii, ja o realiach w lidze francuskiej. To była naturalna wymiana doświadczeń. Spojrzenie chłopaków z Polski, jak dojść do kolejnego poziomu. To jest naprawdę coś fajnego, nie ma się co bać, tylko trzeba czerpać i dążyć do wspólnego, dobrego wyniku w kadrze.

