On byłby znakomitym selekcjonerem dla Polaków. Łukasz Fabiański wszystko wyjaśnił

Karuzela trenerska w reprezentacji Polski w ostatnich latach kręci się jak szalona. Co prawda dopiero wybraliśmy nowego selekcjonera Biało-Czerwonych, czyli Michała Probierza i nie ma tematu żadnej zmiany. Mimo wszystko jednak od czasu do czasu w mediach pojawiają się spekulacje na temat tego, kto w dalszej przyszłości mógłby piastować to stanowisko. W tej kwestii wypowiedział się również Łukasz Fabiański na kanale „Foot Truck”, wskazując idealnego kandydata.

Dlaczego Łukasz Piszczek to dobry kandydat na selekcjonera?

Golkiper West Hamu uważa, że Łukasz Piszczek jest człowiekiem, który kiedyś mógłby się znakomicie sprawdzić jako trener szkoleniowiec prowadzący naszą kadrę. – Teraz to jest jeszcze za wcześnie, ale jakby popracował trochę na poziomie pierwszoligowym czy ekstraklasowym, to chciałbym, aby „Piszczu” został taką postacią, która byłaby trenerem reprezentacji przez długie lata. Że ufasz projektowi, on jest jego twarzą, bierze to na siebie i przez iks lat jest jak Didier Deschamps w kadrze Francji. Albo Joachim Loew w Niemczech – powiedział.

Na poparcie swoich słów golkiper Młotów przywołał sytuację z mistrzostw Europy w 2016 roku. Żartowano wówczas, iż Piszczek jest nieoficjalnym członkiem sztabu szkoleniowego, a właściwie jednym z asystentów selekcjonera.

– Na przykład podczas Euro we Francji on często zostawał i dyskutował z Adamem Nawałką. Przekazywał mu swoje opinie i z tego co ja się orientuje, to trener brał je pod uwagę mocno. To był taki mały zalążek tego, jak „Piszczu” potrafi wyłapać, co jest istotne – opowiedział.

Łukasz Fabiański został też zapytany o to, co sprawia, że jego zdaniem dawny obrońca Borussii Dortmund jawi mu się jako idealny kandydat na selekcjonera. Dlaczego tak bardzo go ceni? – Chodzi o jego analityczne podejście, sposób widzenia tego co się dzieje na boisku i szybkie reakcje na to wszystko. Potrafił w mgnieniu oka rozłożyć wszystko w detalach i wyłożyć to w łatwy do zrozumienia sposób. Ma również dobrą prezencję – usłyszeliśmy. – Jak coś mówi, to się go słucha – dodał prowadzący rozmowę Jakub Polkowski, niejako w odpowiedzi na dyskusję o braku osobowości w szatni reprezentacji Polski.

