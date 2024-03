Michał Probierz zadzwoni do byłego selekcjonera. Potrzebuje jego pomocy

Reprezentacja Polski wygrała finał baraży z Walią i wyszarpała awans na Euro 2024. Duża w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który obronił decydujący rzut karny Daniela Jamesa. Dzięki temu nasi piłkarze podtrzymali trwającą 16 lat serię kwalifikacji z rzędu na mistrzostwa Starego Kontynentu. Przypomnijmy, po raz pierwszy biało-czerwoni udali się na ten czempionat w 2008 roku. Od tamtej pory każdorazowo nasze „Orły” są uczestnikami finałów. Takich federacji jest tylko osiem. W tym gronie znalazły się także Francja, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Włochy oraz Czechy.

Delegacja z Polski będzie szukała bazy na Euro 2024

Po uzyskaniu awansu na Euro 2024 serwis meczyki.pl jako jeden z pierwszych podał informację, że bazą reprezentacji Polski na turniej rozgrywany w Niemczech będzie albo Poczdam, albo Brema. „Rezerwacja w obu ośrodkach ważna jest do 5 kwietnia – to deadline, do którego trzeba podjąć finalną decyzję. Ta prawdopodobnie zapadnie 3 lub 4 kwietnia” – poinformowali dziennikarze tego portalu.

W czwartek 28 marca selekcjoner Michał Probierz był gościem Tomasza Włodarczyka w programie „Pogadajmy o piłce Extra”. Podczas wywiadu szkoleniowiec zdradził, że już w następnym tygodniu będą wybierać miejsce, w którym ostatecznie osiądzie reprezentacja Polski. – Od wtorku wylatujemy do Niemiec wybrać bazę i wtedy podejmiemy decyzję – poinformował.

Michał Probierz będzie potrzebował pomocy poprzednika

Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski jest stosunkowo krótko – 20 września 2023 roku zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa, który nie dał rady poukładać tej drużyny w eliminacjach, przez co zajęliśmy trzecie miejsce za Albanią i Czechami. Oznacza to, że w karierze szkoleniowca Euro 2024 będzie pierwszą wielką imprezą. W związku z tym 51-latek zapowiedział, że zasięgnie informacji u osób, które miały okazję wyjazdu na takie wydarzenie.

– Mam zamiar zadzwonić do trenera Nawałki i z nim porozmawiać, jak on to widzi. Rozmawialiśmy ze sztabem, z ludźmi, którzy byli (na turniejach) i nie ma co się „mądrować”. Ja nie wiem, bo nie byłem na takiej imprezie i lepiej wziąć doświadczenia ludzi, którzy już byli – oświadczył.

Rywalami Polaków na Euro 2024 będzie Holandia, Austria i Francja. Bez wątpienia grupa D jest jedną z najciekawszych na tych mistrzostwach. Czempionat rozpocznie się 14 czerwca 2024 roku i potrwa równo miesiąc. Naszymi rywalami na stadionie w Hamburgu będą Holendrzy (16 czerwca, godz. 15:00). Następnie spróbujemy swoich sił z Austrią w Berlinie (21 czerwca, godz. 18.00). Na zakończenie fazy grupowej zmierzymy się z Francją w Dortmundzie (25 czerwca, godz. 18.00).

