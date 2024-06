Smutny jubileusz Roberta Lewandowskiego. Kontuzja kapitana przed Euro 2024!

Czegoś takiego nie spodziewali się nawet najwięksi pesymiści. Z jednej strony Polacy, podobnie jak w meczu z Ukrainą, od gola rozpoczynają spotkanie. Ale z drugiej, zespół trenera Michała Probierza ponownie musi radzić sobie z niespodziewanymi kontuzjami.

Polska – Turcja. Kontuzja Roberta Lewandowskiego, co się stało?

Wynik spotkania Polska – Turcja w 12. minucie otworzył Karol Świderski. Napastnik reprezentacji zamknął w bardzo dobry sposób akcję, którą zapoczątkował celnym, długim podaniem, Jan Bednarek. Świderski od początku stworzył duet napastników z Robertem Lewandowskim, czyli rozwiązanie, które na przestrzeni wielu miesięcy najlepiej sprawdzało się, niezależnie od tego, kto był selekcjonerem Polaków.

Niestety, pech chciał, że Świderski przy radości z gola doznał… kontuzji. Piłkarz źle stanął, lądując po podskoku zadowolenia i choć próbował jeszcze wrócić na boisko, ostatecznie w 19. minucie musiał zejść z grymasem ból z boiska. Piłkarz został zmieniony przez Krzysztofa Piątka.

To nie był jednak koniec problemów reprezentacji. Kilka minut później trener Probierz musiał sięgnąć po kolejną, wymuszoną zmianę. Tym razem ból, prawdopodobnie mięśniowy, poczuł Lewandowski. Kapitan zasygnalizował, że będzie potrzebna zmiana. Warto przypomnieć, że dla „Lewego” to 150. mecz w narodowych barwach. Jubileusz dla Lewandowskiego okazał się zatem mało szczęśliwy i zakończył się już w 32. minucie.

twitter

RL9 został zmieniony przez Kacpra Urbańskiego. Obowiązki kapitańskie przejął za to Piotr Zieliński. Trudno wyrokować na gorąco, w trakcie spotkania, o jak poważnych kontuzjach mowa. Czy to tylko zagranie prewencyjne, czy rzeczywiście można martwić się dosłownie na kilka dni przed startem Euro 2024.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

Czytaj też:

„Leo, why?”. To hasło pamięta każdy kibic reprezentacji PolskiCzytaj też:

Michał Probierz wzbudza skrajne emocje. Trener, który może dać Polsce sukces