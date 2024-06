Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu Euro 2024. Kłopot Probierza

Robert Lewandowski nie wystąpi w pierwszym meczu Euro 2024. O absencji kapitana reprezentacji Polski poinformował Polski Związek Piłki Nożnej na Twitterze. Polak nabawił się kontuzji w pierwszej połowie meczu towarzyskiego przeciwko kadrze Turcji. W pewnym momencie usiadł na murawie i dał znać, że nie jest zdolny do dalszej gry. Zawodnika, który w poniedziałek zagrał po raz 150. w narodowych barwach, zastąpił Kacper Urbański.

Walka o zdrowie Roberta Lewandowskiego

Jeszcze w poniedziałkowy wieczór nikt nie wiedział, co dokładnie dolega polskiemu liderowi. Wszystko wyjaśniło się we wtorek. Jacek Jaroszewski, lekarz kadry, poinformował, iż napastnik naderwał mięsień dwugłowy uda. Uraz nie jest na tyle bolesny, by pozbawił Polaka gry na całym Euro 2024, lecz zabraknie go na boisku podczas pierwszego meczu w grupie przeciwko „Pomarańczowym”.

– U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – poinformował Jaroszewski.

Michał Probierz z dylematem przed startem Euro 2024

W komunikacie PZPN wspomniano także o urazach Pawła Dawidowicza i Karola Świderskiego, którzy także przedwcześnie opuścili murawę Stadionu Narodowego. W obu przypadkach można odetchnąć ulgą. Zawodnicy polecą wraz z kadrą do Niemiec na najważniejszy turniej roku.

– Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni – powiedział Jaroszewski.

Mecz z Holandią odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca, o godzinie 15:00 w Hamburgu.

