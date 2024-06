Wielka klasa Michała Probierza. W taki sposób zwrócił się do kibiców

Nie da się ukryć, że po fatalnych grupowych eliminacjach do Euro 2024 wielu kibiców straciło wiarę w reprezentację Polski. Wówczas przegraliśmy m.in. z Mołdawią. We wrześniu 2023 roku kadrę po Fernando Santosie przejął Michał Probierz. Wielu ekspertów wskazywało, że lepszym wyborem byłby Marek Papszun. Na razie jednak Probierz się broni. Nie dość, że wprowadził zespół na Euro z barażów, to jeszcze już na samym turnieju biało-czerwoni stoczyli pasjonujący bój z Holandią.

Michał Probierz z klasą o kibicach

Oczywiście mecz z Oranje ostatecznie zakończył się porażką, ale zespół pokazał, że potrafi się przeciwstawić dużo mocniejszemu rywalowi. Probierz zyskał jeszcze większe uznanie w oczach kibiców i ekspertów. Trener reprezentacji Polski podziękował w mediach społecznościowych fanom za doping i złożył im obietnicę.

„W imieniu zawodników i sztabu dziękujemy wam za wsparcie na stadionie i przed tv. Zrobimy wszystko żeby zostać jak najdłużej na tym turnieju. Jesteście naszym 12 zawodnikiem i nie ma rzeczy niemożliwych jak będziemy wszyscy razem” – napisał trener kadry na platformie X.

Wydaje się, że po takich słowach, kibice jeszcze bardziej będą wspierać kadrę, co jeszcze jakiś czas temu było nie do pomyślenia. Obecnie Polacy pokazują, że można prezentować się efektownie na wielkich turniejach, czego brakowało już od kilku lat.

Polska zagra z Austrią. Punkty potrzebne od zaraz

Doping polskich kibiców będzie niezwykle ważny w piątkowym starciu z Austrią, które odbędzie się o godzinie 18:00. Biało-czerwoni tym razem zagrają w Berlinie. To może być kolejne emocjonujące starcie, bo obie ekipy po pierwszej kolejce fazy grupowej nie mają na swoich kontach ani jednego punktu. Ewentualne zwycięstwo może przybliżyć nasz zespół do wyjścia z grupy.

