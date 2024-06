Zbigniew Boniek powiedział, co może dać Polakom awans. „Duża szansa”

Reprezentacja Polski jako ostatnia wywalczyła awans na Euro 2024. Już w marcu wiedzieliśmy, że biało-czerwoni na turnieju w Niemczech trafią na bardzo mocnych rywali w postaci Holandii, Austrii oraz Francji. Na początek podopieczni Michała Probierza zmierzyli się z Holandią. Po bardzo dobrym meczu musieli uznać wyższość rywala, przegrywając 1:2. Jedyną bramkę dla naszego zespołu zdobył Adam Buksa. Ta porażka oczywiście nie przekreśla szans na awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy.

Zbigniew Boniek komentuje sytuację w grupie D

W drugim meczu grupy D Francja ograła z wielkimi problemami Austrię 1:0. To oznacza, że mamy do czynienia z wyrównaną sytuacją, co może pomóc reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek, legenda polskiej piłki i wiceprezydent UEFA, wskazał scenariusz, który może dać biało-czerwonym wyjście z grupy.

„Dzisiejsze zwycięstwo Francji to najlepszy wynik dla nas. Wystarczy w piątek 1-0 z silną fizycznie Austrią i jest już matematycznie minimum 3 miejsce w grupie i duża szansa na play-offy. Spokojnie czekam na piątek” – napisał Zbigniew Boniek na platformie X.

Rzeczywiście ewentualny punkt dla Austriaków mógłby już w pewien sposób skomplikować sytuację reprezentacji Polski. Teraz obie drużyny mają nóż na gardle. Potrzebują zdobyczy punktowej jak tlenu. Na pocieszenie dla niektórych może działać fakt, że jest szansa na wyjście z grupy z trzeciego miejsca. Z każdej grupy bowiem wychodzą po dwa najlepsze zespoły i cztery najlepsze z trzecich miejsc.

Boniek krótko o Austrii

Po rozważaniach na temat potencjalnego wyniku piątkowego spotkania Boniek opublikował jeszcze jeden krótki wpis. Wymownie sugeruje w nim, że reprezentacja Austrii jest świetnie przygotowana pod kątem fizycznym do turnieju w Niemczech „Jedno jest pewne, żeby pokonać Austrię to trzeba biegać, biegać i jeszcze raz biegać” – dodał w drugim wpisie były prezes PZPN.

Mecz Polski z Austrią odbędzie się w piątek, 21 czerwca. Początek o godzinie 18:00. W drugim starciu tej kolejki Francja zmierzy się z Holandią (piątek, godz. 21:00).

