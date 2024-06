Michał Probierz gwiazdą Internetu. Za to Koeman? Co za wpadka!

Trzeci dzień Euro 2024 stał pod znakiem pierwszego spotkania Biało-Czerwonych. Kibice mogli być pozytywnie zaskoczeni stylem gry Polaków, którzy nie pokazywali na zewnątrz żadnych kompleksów. Mimo to spotkanie z Holendrami zakończyło się porażką 1:2. Jakkolwiek styl może być dobrym prognostykiem na kolejne mecze, tak kadra Michała Probierza rozpaczliwie potrzebuje punktów.

Michał Probierz królem Euro 2024

Właśnie od selekcjonera reprezentacji Polski zaczynamy raport Euro 2024. Michał Probierz podbił zagraniczne strony internetowe. Nie chodzi tu jednak o grę reprezentacji Polski, ale o… wygląd. Selekcjoner Biało-Czerwonych zabłysnął trzyczęściowym, beżowym garniturem z marynarką w kratkę. Probierz został ambasadorem firmy Lancerto, która przyszykowała dla niego specjalny ubiór.

Polskiego trenera uznano za najbardziej modnie ubranego trenera w ostatnim czasie. Nie brakowało porównań do ubioru, który nosili bohaterzy słynnego serialu „Peaky Blinders”. Probierz wypadł w pierwszym meczu znacznie lepiej niż jego bardziej znany rywal na drugiej ławce.

Ronald Koeman z obrzydliwym zachowaniem

Ronald Koeman już przed meczem pokazał słabą klasę albo raczej brak jakiejkolwiek klasy. Podczas gdy Probierz podszedł do Holendra przywitać się w ramach standardowego zwyczaju, ten nie kwapił się do wstania. Na filmikach dostępnych w mediach społecznościowych można zauważyć, że mistrz Europy 1988 lekko tylko podnosi się, co zostało odebrano jako brak taktu.

Kamery telewizyjne nagrały coś jeszcze. W trakcie meczu widać było jak siedzący na ławce Koeman wykonywało obrzydliwe gesty. Holender wsadził palec do ust, by na następnie… włożyć go do ust. Co więcej, w tym samym czasie wycierał ręce o spodnie. Trener „Pomarańczowych” znalazł się (nomen omen) na ustach piłkarskich Internautów, którzy nie zostawili mu litości.

Lukas Podolski wbija szpilę w reprezentanta Holandii

Starcie Polska – Holandia oglądał mistrz świata z 2014 roku i piłkarz Górnika Zabrze. Choć Lukas Podolski strzelał w karierze reprezentacyjnej dla Niemców, to zawsze powtarzał, że czuje się Polakiem. Z tego względu nie należało zadawać pytania, komu „Poldi” będzie kibicować. Zawodnik PKO Ekstraklasy mocno liczył na dobry wynik Biało-Czerwonych.

Podolski nie omieszkał wykorzystać dobrego humoru do wbicia szpili w „stylówkę” Memphisa Depay’a. Skrzydłowy Holendrów grał z białą opaską na włoskach. Gdy oficjalny profil mistrzostw wstawił z nim zdjęcie na Twitera, otrzymał odpowiedź Podolskiego. Ten wstawił ujęcie z filmu „Kevin sam w domu”, na którym widać aktora Joe Pesciego z przypaloną czapką odsłaniającą łysinę. „Raz napastnik, zawsze napastnik. Rządzisz Poldi” – można przeczytać pod postem piłkarza Zabrzan.

Czwarty dzień mistrzostw to aż trzy spotkania. Najpierw Rumunii zagrają z Ukraińcami, a później Belgowie zmierzą się ze Słowacją. Poniedziałek zakończy starcie w polskiej grupie pomiędzy Austrią a Francją.

