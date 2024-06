Wielki powrót do Ekstraklasy. Trwa rewolucja w czołowym klubie

Po średnio udanym sezonie w Legii Warszawa doszło do rewolucji kadrowej. Z klubem pożegnali się Gil Dias, który wrócił do Stuttgartu, Yuri Ribeiro i kapitan tej drużyny – Josue. Wokół odejścia tego ostatniego mówiło się najwięcej, gdyż to na Portugalczyku oparta była cała ofensywa Wojskowych.

Wielki powrót do Legii Warszawa

Mimo trwającego Euro 2024 Legia Warszawa nie próżnuje i finalizuje kolejne transfery. Niedawno klub ogłosił pozyskanie Claude Goncalvesa, 30-letniego defensywnego pomocnika Ludogorca Razgrad. Teraz Legioniści ogłosili wielki powrót do stołecznego klubu.

W niedzielę 16 czerwca klub poinformował, iż z klubem związał się Luquinhas. Brazylijczyk powrócił do Warszawy po ponad dwóch latach. Ten kreatywny skrzydłowy został wypożyczony do Legii do końca sezonu 2024/25 z opcją pierwokupu. – Jestem bardzo szczęśliwy, że ponownie zostałem piłkarzem Legii. Wróciłem do swojego domu i do miejsca, w którym przeżyłem jedne z najlepszych chwil w moim życiu. Wracam, będąc tą samą osobą, którą zapamiętali kibice – przyznał.

– Po upływie tych 2,5 lat czuję się jednak lepszym piłkarzem, z większym doświadczeniem. Mam w sobie większą sportową złość, aby przywrócić Legii tytuł mistrza Polski. Bardzo tęskniłem za Legią, która była cały czas była obecna w moim życiu. Zrobię wszystko, aby pomóc drużynie w odzyskaniu tytułu. To mój cel numer jeden, bo wiem, jak ważne jest mistrzostwo Polski dla klubu i dla kibiców – dodał.

Dodatkowe zadanie Luquinhasa

Przypomnijmy, że Luquinhas bronił barw warszawskiej Legii w latach 2019 – 2022. W tym czasie zdobył dwa tytuły Mistrza Polski. Łącznie dla Wojskowych ten zawodnik rozegrał 110 meczów, w których zdobył 12 bramek i zanotował 18 asyst. W sezonie 2019/20 został wybrany najlepszym pomocnikiem PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Na temat tego transferu wypowiedział się dyrektor sportowy Legii Warszawa – Jacek Zieliński, który zdradził, że Brazylijczyk będzie miał dodatkowe zadania. – Luquinhas to piłkarz dysponujący odpowiednią jakością i doświadczeniem. Będzie zawodnikiem, który zasili core drużyny. Ta grupa ma pomagać Legii wyjść naprzeciw oczekiwaniom kibiców, ale również dawać możliwość rozwoju dla młodych piłkarzy z naszej kadry – przyznał.

– Druga sprawa to aspekt stylu gry Luquinhasa. Jego boiskowa specyfika pasuje do naszego modelu. Chcemy grać coraz bardziej wertykalnie. Naszym celem jest to, aby zawodnicy zdobywali przestrzeń z piłką, jak i bez niej. Nasza gra ma opierać się na atakowaniu, tworzeniu sobie wielu sytuacji. On doskonale pasuje pod ten styl i zna specyfikę Legii, co będzie jego atutem – podkreślił.

Luquinhas będzie występował w Legii Warszawa z numerem 82.

Czytaj też:

Legia Warszawa trampoliną dla trenerów? Runjaić daje kolejny przykładCzytaj też:

Wielkie stadiony na Euro powstały też w Polsce. Piłkarskie szaleństwo było opłacalne?