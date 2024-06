Lewandowska opublikowała wzruszające zdjęcie. „Wspomnienia”

Wzruszające zdjęcie córeczek opublikowała w social mediach.

Anna Lewandowska w Dortmuncie. Z tych trybun kibicuje mężowi nie pierwszy raz

Anna Lewandowska opublikowała w sieci kilka zdjęć. „Wspomnienia” – zaznaczyła w opisie. Stadion żonie napastnika FC Barcelony przypomniał o dawnych czasach, gdy w latach 2010-2014 wielokrotnie bywała na trybunach, by – tak jak 25 czerwca w meczu z Polski z Francją – wspierać męża, który wtedy grał w Borussii Dortmund. Od czasów tych, z którymi wiąże się nostalgia, minęła dekada. Na drugim zdjęciu, opublikowanym przez WAG (jak określa się żony piłkarzy m.in. w brytyjskiej prasie) znalazły się 7-letnia Klara i 4-letnia Laura. Wykonane zostało w środku Signal Iduna Park.

O trenerce w kontekście reprezentacji Polski media rozpisywały się też kilka tygodni temu. Tego dnia drużyna zmierzyła się bowiem z Ukrainą – ostatecznie zwyciężając 3:1. Spotkanie miało miejsce na PGE Narodowym w Warszawie.

Choć wtedy w składzie zabrakło „Lewego”, to jednak na trybunach można było zobaczyć uśmiechniętą żonę napastnika katalońskiego klubu. Uwagę internautów przykuła jej stylizacja. Tego dnia WAG postawiła na wyrazisty look ze skórzanymi elementami. Pokazała się w „małej czarnej”, do której dobrała oryginalne dodatki.

Mecz o honor

Przy okazji meczu Polski z Francją warto dodać, że jest to mecz o honor. Polacy nie mają już szans, by awansować na Euro 2024 – co innego w przypadku Francji, która może nawet zdobyć upragnione trofeum, jak uważają eksperci. Trzeba przyznać, że piłkarze, którym przewodniczy „Lewy”, w pierwszej połowie meczu radzili sobie bardzo dobrze. Ostatecznie, dzięki napastnikowi FC Barcelony mecz zakończył się 1:1.

Francja zwyciężyła w historii dwukrotnie – w 1984 i 2000 roku. Za pierwszym razem pokonała na Euro Hiszpanię – 2:0, a za drugim Włochy – 2:1.

