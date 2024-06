Kontrowersje wokół Roberta Lewandowskiego. „Szybciej biegają w okręgówce”

Robert Lewandowski nie brał udziału w pierwszym starciu reprezentacji Polski na Euro 2024 przeciwko Holandii. Wszystko dlatego, że zmagał się z kontuzją po meczu towarzyskim z Turcją. Sztab medyczny robił wszystko, by przygotować kapitana kadry do gry z Austrią i wygląda na to, że rzeczywiście tak się stanie. Rodzą się jednak pytania, czy Lewandowski będzie w stanie zaprezentować się z dobrej strony.

Kowalczyk ostro o Lewandowskim

Mocno o formę Lewandowskiego niepokoi się Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski, który słynie z ciętych opinii. Według niego Michał Probierz nie powinien ryzykować wystawianiem 35-latka do składu, bo ten bowiem może nie wytrzymać trudów rywalizacji ze świetnie przygotowanymi Austriakami.

– Widziałem gdzieś urywek jakiegoś biegania Lewandowskiego wokół boiska. Szybciej biegają w okręgówce czy w czwartej lidze. Ludzie... Zauważmy, że On się jeszcze z nikim nie ścigał. Podejrzewam, że nie będzie go od pierwszej minuty, jeżeli w ogóle będzie. Zakładamy, że można wykorzystać potencjalnie słabszą obronę rywala, to musi być tam zawodnik przygotowany do pressingu i walki z nimi – powiedział Wojciech Kowalczyk na antenie Kanału Zero.

Lewandowski długo trenował indywidualnie

Probierz zapewnia, że tuż przed meczem z Austrią wszyscy jego zawodnicy są gotowi do gry. Nie powiedział wprost, czy wystawi Lewandowskiego od pierwszej minuty. Od 11 dni przez większość czasu kapitan kadry trenował indywidualnie.

– Musimy mieć zdrowych i przygotowanych zawodników. Za chwilę będzie drugi tydzień, jak „Lewy” jest bez poważnego treningu. Nie wiem, czy taki piłkarz może wyjść – dodał Kowalczyk.

– Czym wytłumaczymy, jak na przykład w 25. minucie zejdzie z kontuzją albo nie wróci, bo będzie musiał złapać oddech, gdyż na tym tempie ostatnio nie trenował. Powiemy: „Nie, nie, ale Robercik może?” Wtedy Austriacy mogą sobie strzelać jedną, drugą, trzecią bramkę. Wypadałoby zagrać mecz na EURO w jedenastu – skwitował.

Mecz Polska – Austria rozpocznie się o godzinie 18. Obie ekipy powalczą o pierwsze punkty w tegorocznych mistrzostwach Europy i jednocześnie o życie, bo przegrana może spowodować brak szans na awans do fazy pucharowej turnieju.

