Michał Probierz zaskoczył opinią o Wojciechu Szczęsnym. „Nie wytrzyma zbyt długo”

W poniedziałek miała miejsce pierwsza konferencja prasowa przed meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Na zgrupowaniu kadry brakuje oczywiście Wojciecha Szczęsnego, który już w czerwcu zapowiedział, że żegna się z drużyną narodową, a kilka dni temu poinformował, że całkowicie rezygnuje z profesjonalnego futbolu. Na pewno brak Szczęsnego jest dla piłkarzy i trenera mocno widoczny. To niezwykle charyzmatyczna postać i w dodatku jeden z najjaśniejszych punktów reprezentacji w ostatnich latach.

Probierz z ciekawą opinią o Szczęsnym

Za współpracę 34-latkowi podziękował Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski nie chce jednak do końca wierzyć w to, że Szczęsny zalicza całkowity rozbrat z piłką.

– Wojtkowi mogę tylko podziękować bardzo za to, co zrobił i za ten rok, w którym razem pracowaliśmy. Wszyscy wiemy, że był tutaj bardzo dużą osobowością. Moje prywatne zdanie jest takie, że nie wytrzyma zbyt długo, jest za młody i wróci jeszcze do grania – podkreślił Michał Probierz.

Co ciekawe, Probierz zamierzał powołać do kadry Szczęsnego nawet wtedy, kiedy nie miałby klubu. Rozumie jednak jego decyzję, która miała podłoże rodzinne.

– To są trudne momenty dla piłkarza. Wojtek ją podjął, ale życie jest dynamiczne. Jak widzimy wielu tenisistów, bokserów czy sportowców szybko wraca. Znam sytuację w sporcie i wiem jak to funkcjonuje. Na pewno tyle lat, ile Wojtek jest w piłce, to mogło go to trochę zmęczyć. Świadomość tej wolności jest trochę inna. Czasami z nim nie trzeba rozmawiać, żeby go zrozumieć. Wierzę w to, że już za pół roku będzie gdzieś bronił – ocenił selekcjoner reprezentacji Polski.

– Wojtek na razie niech odpocznie i zobaczymy, co będzie w październiku, a może być różnie. Życie przynosi różne historie. Jak się raz pożegnało, to można się przywitać i znowu pożegnać, także już tak nieraz było. Widzimy historie, że czasami gra 40-letni bramkarz. To trochę inna pozycja niż inne. Spokojnie bym do tego podchodził – podsumował.

Nowy bramkarz w reprezentacji Polski

Ostatnie lata przyzwyczaiły kibiców do tego, że numerem jeden w bramce reprezentacji Polski jest Wojciech Szczęsny. Tylko w pojedynczych spotkaniach szansę otrzymywali inni zawodnicy. Probierz wprost przyznaje, że mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Faworytem do przejęcia bluzy z „jedynką” jest Łukasz Skorupski.

