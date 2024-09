Bliscy polskiego piłkarza stracili majątek podczas powodzi. „Nie ma nawet budynku”

Na południu Polski rozgrywa się prawdziwy dramat. Z powodu powodzi ucierpiały majątki wielu Polaków. Żywioł nie oszczędził nikogo, a wiele osób zaangażowało się do pomocy tym, którzy ucierpieli. Sprawę nagłaśniają celebryci i znane osoby, w tym sportowcy, którzy zachęcają do dorzucania się do zbiórek.

Dramat rodziny Piotra Zielińskiego

Jak się dowiadujemy, rodzina Piotra Zielińskiego również ucierpiała w wyniku powodzi. Piłkarz pochodzi z Ząbkowic Śląskich, gdzie mieszka jego rodzina. W wywiadzie dla WP SportowychFaktów tata zawodnika Interu Mediolan – Bogusław Zieliński poinformował, iż bliscy żony reprezentanta Polski potracili majątek. Żywioł zniszczył sklep w Lądku-Zdroju.

– To około czterdziestu kilometrów od Ząbkowic Śląskich, naszego miasta. Ludzie przyjechali do Lądka na turnusy do sanatorium, a później nie mieli jak stamtąd wyjechać. Cała okolica została zdemolowana przez falę – wyjawił.

– Każdy z okolicy ma kogoś, kto został dotknięty powodzią. Biuro naszej księgowej w Kamieńcu zostało zalane, musiała się przenosić. Rodzina od strony żony Piotrka straciła sklep w Lądku. Woda go zburzyła, zmiotła z powierzchni. Nie ma już nawet budynku. To był sklep w niskiej zabudowie i po prostu zniknął – zakończył.

Takich przypadków jest bardzo wiele. Anna Kurek poinformowała, że zalało ich dom w Nysie. To samo spotkało firmę mamy Mai Włoszczowskiej, w której pracuje ponad sto osób. Wiele osób zaangażowało się w pomoc. Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego obiecała przekazać ćwierć miliona złotych na pomoc w walce ze skutkami żywiołu.

Znane osoby wspierają ofiary powodzi

„W związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w naszym kraju, Fundacja Ludzki Gest przekazuje wsparcie finansowe w postaci ćwierć miliona złotych (250 000zł) na pomoc w walce ze skutkami powodzi. Każdy kataklizm ma swoje tragiczne skutki, każdy najmniejszy gest ma wielką moc. Wspólnymi siłami możemy wesprzeć odbudowę i przywrócić nadzieję tym, którzy doświadczyli tak wielkich strat…” – napisał na Facebooku.

