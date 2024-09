Tajemnicze zniknięcie reprezentanta Polski. Klub wydał komunikat

Jakub Piotrowski po udanym okresie w Ludogorcu Razgrad i reprezentacji Polski znalazł się w dołku. Zawodnik nie jest w najlepszej formie i mało gra. W ostatnim meczu ze Slavią Sofia nie był nawet w kadrze, a w poprzednich spotkaniach rozegrał po 17. i 27. minut.

Klub wydał komunikat ws. Jakuba Piotrowskiego

W mediach pojawiły się spekulacje, że Polak chciał odejść w letnim okienku transferowym, a jak do tego nie doszło, miał być niezadowolony. Ponadto zaczęto mówić, że kontrakt Piotrowskiego wygada już teraz, przez co nie znalazł się w kadrze w ostatnim meczu.

Klub postanowił odnieść się do spekulacji w specjalnym komunikacie. „W związku z często pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi okresu obowiązywania kontraktu naszego piłkarza Jakuba Piotrowskiego, jesteśmy zobowiązani wyjaśnić, co następuje: spekulacje, jakoby jego kontrakt wygasał już teraz, nie są zgodne z prawdą. Kontrakt Piotrowskiego obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Wszelkie inne informacje na ten temat są bezpodstawne i mają na celu destabilizację klubu w przededniu rozpoczęcia meczów fazy zasadniczej Ligi Europy” – czytamy.

Ludogorets Razgrad: Piotrowski musiał pojechać do Polski

„Piotrowski jest zmotywowany i skoncentrowany na nadchodzących meczach w Efbet League i Europa League, aby Ludogorets osiągał wysokie wyniki zarówno w Bułgarii, jak i na arenie międzynarodowej. PFC Ludogorets dziękuje mu za profesjonalizm i poświęcenie w przygotowaniach do nadchodzących meczów, ponieważ jego występ ma kluczowe znaczenie dla Ludogorets” – napisano.

„Aby uniknąć dalszych spekulacji, chcielibyśmy poinformować media i fanów Ludogorets, że Jakub Piotrowski nie znalazł się w składzie na mecz ze Slavią, ponieważ musiał pojechać do Polski z powodów osobistych za zgodą zarządu klubu” – zakończono.

