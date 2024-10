Tak ma zagrać reprezentacja Polski z Portugalią. Szykuje się głośny debiut!

Reprezentacja Polski po dwóch meczach Ligi Narodów ma na koncie trzy punkty. We wrześniu biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Szkotów 3:2, ale kilka dni później przegrali z Chorwatami 0:1. Teraz podopiecznych Michała Probierza czeka najpierw starcie z Portugalią (12 października), a następnie rewanż z Chorwacją (15 października). Oba spotkania nasi piłkarze rozegrają na Stadionie Narodowym. W pierwszym z nich ma dojść do głośnego debiutu.

Oyedele z szansą od Probierza?

Przewidywany skład na pojedynek z Portugalią podał portal Meczyki.pl. W bramce ma stanąć Łukasz Skorupski. Trójkę środkowych obrońców mają stworzyć Sebastian Walukiewicz, Paweł Dawidowicz oraz Jan Bednarek. W środku pomocy ma natomiast zagrać Maxi Oyedele.

Niedawno ten piłkarz przeniósł się z Manchesteru United do Legii Warszawa. Będąc w stołecznym klubie szybko potwierdził swój talent. Wielu ekspertów chwali go za umiejętności, które sprawiają, że dobrze ogląda się go na pozycji numer sześć. Michał Probierz nie czekał i powołał go do seniorskiej kadry, a debiut ma nastąpić już w rywalizacji przeciwko tak renomowanemu rywalowi jak Portugalia. Oyedele ma zagrać u boku Piotra Zielińskiego.

Przed nimi zostanie umiejscowiony Sebastian Szymański, o ile problemy zdrowotne nie staną na przeszkodzie do gry. Jeśli Szymański nie będzie w stanie wziąć udziału w meczu, to najprawdopodobniej w podstawowym składzie ujrzymy Kacpra Urbańskiego. Na pozycji wahadłowych niespodzianek nie ma. Po lewej stronie pojawi się Nicola Zalewski, a po prawej Przemysław Frankowski. W meczu z Portugalią mamy zagrać na dwóch napastników. Do Roberta Lewandowskiego dołączy Karol Świderski.

Probierz wciąż szuka pierwszego bramkarza

Według portalu Meczyki.pl nie można wykluczyć scenariusza, w którym z Portugalią w bramce stanie Skorupski, a w starciu z Chorwacją Marcin Bułka. Obaj panowie walczą o miano pierwszego bramkarza po tym, jak z kadrą pożegnał się Wojciech Szczęsny.

Mecz z Portugalią rozpocznie się natomiast 12 października o godz. 20:45.

Prawdopodobny skład reprezentacji Polski na sobotni mecz z Portugalią:

Skorupski – Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz – Frankowski, Oyedele, Zieliński, Szymański, Zalewski – Świderski, Lewandowski.

