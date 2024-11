Michałowi Probierzowi puściły nerwy na konferencji. Ostra wymiana zdań

Oprócz trenera reprezentacji Polski do dyspozycji był również pomocnik Kacper Kozłowski. Obaj panowie odpowiadali na pytania dotyczące zarówno boiska, jak i spraw pozaboiskowych. Zagadnienia poruszane przez jednego z pytających wyraźnie nie były w smak selekcjonerowi Biało-Czerwonych.

Michał Probierz ostro na konferencji prasowej w Portugalii

Kadrowicze przygotowują się do wyjazdowego meczu z Cristiano Ronaldo i spółką na portugalskim terenie. W kraju aktualnie nie ma optymalnych warunków do trenowania, więc podjęto krok, mogący pomóc w osiągnięciu pozytywnego wyniku w piątek.

Zanim jednak mecz o punkty Ligi Narodów UEFA, Probierz i Kozłowski odpowiedzieli na kilka pytań ze strony przedstawicieli mediów. Łukasz Ciona, charakterystyczny człowiek – zwłaszcza z okresu pracy Czesława Michniewicza w reprezentacji – tradycyjnie zadał kilka pytań. Urbański odpowiedział z uśmiechem, a trener Probierz?

Selekcjoner zareagował stanowczo, nawiązując do… nawiązania Ciony względem słów wypowiadanych przez Zbigniewa Bońka.

– Od razu odpowiadam, to pana pytanie, czy pana Bońka? To pan zada swoje pytanie – przerwał Cionie selekcjoner Polaków.

Autor pytania dopytał, poruszając inny wątek, co z pomysłem systemu z czterema obrońcami w reprezentacji.

– Już odpowiedziałem w wielu wywiadach, jak pan czytał: nie – odparł Probierz.

Ciona raz jeszcze podjął próbę pytania w kierunku Probierza. Na sam koniec konferencji, sugerując, że będzie miał krótkie pytanie.

– U pana to ciężko z tym króciutko… – dodał ironicznie Probierz.

Pytanie dotyczyło numeru 1 w bramce, już w 2025 roku. Ponownie trener Polaków zareagował krótko, punktowo.

– A pan wie, kto będzie bronił w marcu? – zapytał selekcjoner.

Nie uzyskując odpowiedzi, na tej wymianie zdań… konferencja się zakończyła.

Liga Narodów UEFA: Reprezentacja Polski z szansami na awans

Po czterech kolejkach nadal nie jest pewne, kto zagra dalej w rozgrywkach Ligi A. Liderami grupy 1 są Portugalczycy, którzy dopiero we wtorkowy wieczór stracili pierwsze punkty. Cristiano Ronaldo i spółkę zatrzymali Szkoci, remisując z liderem bezbramkowo i zdobywając tym samym… premierowe oczko w tegorocznych rozgrywkach.

Portugalia ma 10 punktów i prowadzenie. Na drugim miejscu są Chorwaci, którzy co prawda przegrali (1:2) z Portugalią na wyjeździe, ale u siebie potrafili ograć zarówno Szkotów (2:1), jak i Polaków (1:0). Dodatkowo bardzo ważny z perspektywy Chorwacji był remis na PGE Narodowym (3:3), który pozwolił zachować dystans nad reprezentacją Polski. Drużyna trenera Probierza ma jednak nadal szanse na załapanie się do grona dwóch najlepszych drużyn grupy, co daje awans do fazy play-off, do ćwierćfinału.

Polacy mają cztery punkty, a do zagrania jeszcze dwa mecze. Te odbędą się już podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Najpierw na wyjeździe z Portugalią (15.11), a następnie, na zakończenie rozgrywek grupowych, u siebie ze Szkocją (18.11).

Trzecie miejsce w grupie, na którym są Polacy, to konieczność gry barażu z jednym z zespołów z Ligi B, o utrzymanie się wśród najlepszych w Lidze Narodów UEFA. Czwarta pozycja oznacza bezpośredni spadek. Wydaje się jednak, że Szkocja nie powinna przeskoczyć Polski, choć fakt faktem, sporo się jeszcze może wydarzyć w grupie 1.

Czytaj też:

Nie żyje polski mistrz. Z Paryża przywiózł dwa medale, będąc wielką inspiracjąCzytaj też:

Iga Świątek wraz z reprezentacją Polski w zagrożeniu? Najnowsze wieści powodziowe