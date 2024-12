Reprezentacja Polski jedzie na Euro! Historyczny sukces Polek

Przez 43 lata istnienia reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej Polkom nie udawało się wywalczyć awansu na mistrzowską imprezę. Do historycznego przełamania doszło 3 grudnia 2024 roku, w stadionie Austrii Wiedeń.

Polki zwyciężyły 1:0 po golu w doliczonym czasie drugiej połowy autorstwa – jakżeby inaczej – największej gwiazdy i kapitanki polskiej drużyny, Ewy Pajor.

Warto dodać, że w pierwszym spotkaniu Polki również były lepsze od Austriaczek, w takim samym stosunku (1:0) wygrywając spotkanie rozegrane na stadionie w Gdańsku.

Historyczny awans reprezentacji Polski kobiet. Polki zagrają na Euro 2025!

Trzeba przyznać, że Polki bardzo dobrze taktycznie rozegrały rewanżowy mecz w Wiedniu. Wiadomo było, że faworytki – gospodynie – będą chciały od pierwszych minut zabrać się za odrabianie minimalnych strat z pierwszego spotkania. Nie ma co ukrywać, gościnie z Polski musiały się chwilami bronić bardzo głęboko, ale robiły to umiejętnie. Selekcjonerka Nina Patalon w mądry sposób potrafiła wykorzystać potencjał drużyny, dokładnie tak, jak było to potrzebne w meczu, w którym najważniejsze było osiągnięcie korzystnego wyniku. Ten w ostatecznym rozrachunku dał Polkom gigantyczny sukces.

Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej istnieje od 1971 roku. Przez wiele lat Polki próbowały swoich sił w przeróżnych eliminacjach, poczynając od mistrzostw Europy, świata czy igrzysk olimpijskich. I właśnie dopiero 3 grudnia 2024 roku, po 43 latach funkcjonowania, polskiej piłkarki dopięły swego.

Dodatkowo zadowolona może być największa gwiazda kadry, jedna z najlepszych napastniczek na świecie, wspomniana Ewa Pajor. Awans na Euro 2025, gol, a to wszystko w dniu... swoich 28. urodzin. Lepszego prezentu nie można sobie było wyobrazić!

Mistrzostwa Europy kobiet zostaną rozegrane w Szwajcarii w dniach 2-27 lipca 2025.

