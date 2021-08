Ronaldo przerwał milczenie w sprawie transferu. „Mniej mówić, więcej robić”

Cristiano Ronaldo ma jeszcze do wypełnienia 10 miesięcy kontraktu z Juventusem. W mediach krążyło wiele spekulacji, które łączyły Portugalczyka z takimi klubami, jak Real Madryt czy PSG. O kwestii transferu do Los Blancos wypowiedział się nawet trener drużyny Carlo Ancelotti Swoje milczenie przerwał również sam zainteresowany.

Oświadczenie Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie zniósł dłużej medialnych plotek i opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do nieprawdziwych informacji o jego osobie. „>Mniej mówić, więcej robić< to moje motto. Jednak w obliczu tego co zostało napisane i powiedziane, czuję się zobligowany do wyrażenia swojego zdania” – zaczął swój post napastnik Juventusu.

Dalej zawodnik wypowiedział się w kwestii plotek transferowych krążących w mediach. „Swoboda, z jaką są tworzone i przekazywane pogłoski na mój temat jest wyrazem braku szacunku wobec mnie, a tym bardziej wobec klubów, które są w to wmieszane” – stwierdził Ronaldo. „Przerywam ciszę, bo nie pozwolę, by bawiono się moim nazwiskiem. Pozostaję skupiony na karierze i jestem gotowy na każde wyzwanie, jakie przede mną się pojawi. A wszystko inne? Wszystko inne to zwykłe gadanie” – zakończył legendarny piłkarz Realu Madryt.

