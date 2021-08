Ancelotti nie pozostawia wątpliwości w sprawie Ronaldo. „Cristiano ma moją miłość i szacunek”

Carlo Ancelotti był do niedawna trenerem angielskiego Evertonu. Wraz z odejściem Zinedine'a Zidane'a z Realu Madryt zaproponowano włoskiemu szkoleniowcowi objęcie Królewskich po raz drugi w karierze. Legendarny trener zgodził się na warunki współpracy i od pierwszego lipca kieruje Los Blancos. We wtorek 17 sierpnia Ancelotti wypowiedział się na temat krążących plotek o rzekomym powrocie Cristiano Ronaldo do Madrytu.

„Cristiano ma moją miłość i szacunek”

Cristiano Ronaldo ma jeszcze 10 miesięcy ważnego kontraktu z Juventusem. W związku z tym pojawiają się różne plotki, które łączą jednego z najlepszych piłkarzy na świecie z Realem Madryt, Manchesterem City i PSG. Co do informacji dotyczących rzekomego przyjścia „CR7” do Los Blancos wypowiedział się sam trener Carlo Ancelotti.

„Cristiano jest legendą Realu Madryt. Darzę go miłością i szacunkiem” – zaczął swój wpis na Twitterze szkoleniowiec Królewskich. „Nigdy jednak nie myślałem o podpisaniu go. Nie oglądamy się za siebie” – wyjaśnił sprawę Ancelotti.

Włoski trener ma w swoim trenerskim dorobku wiele sukcesów, które osiągnął podczas wieloletniej kariery. Ancelotti trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów (dwa razy z Milanem i raz z Realem), a także zdobywał mistrzostwa Francji, Niemiec, Anglii, Hiszpanii i Włoch, odpowiednio z PSG, Bayernem Monachium, Chelsea, Realem i Milanem.

