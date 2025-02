Wojciech Szczęsny jest niemożliwy! Zobacz, co zrobił Polak

Co ciekawe, Rayo Vallecano to przeciwnik, z którym debiut w ligowym wydaniu w LaLiga zaliczył Robert Lewandowski. Wówczas skończyło się na bezbramkowym remisie, ale z pewnością nie na taki rezultat w poniedziałkowy (tj. 17 lutego) wieczór liczono w szeregach FC Barcelony.

Pojawiła się bowiem idealna szansa na powrót na pozycję lidera ligi hiszpańskiej, przy niespodziewanych stratach punktów w weekend najlepszej dwójki. Liderujący Real Madryt zremisował na wyjeździe (1:1) z Osasuną, natomiast drugie w hierarchii madryckie Atletico podzieliło się punktami (1:1) u siebie z Celtą Vigo.

LaLiga: Gol Roberta Lewandowskiego. Świetna interwencja Wojciecha Szczęsnego

Wynik spotkania otworzył wspomniany Lewandowski, dokładając swój dwudziesty gol w bieżącym sezonie LaLiga. W pierwszej połowie spotkania z fantastycznej strony pokazał się też Wojciech Szczęsny.

twitter

Polak w 37. minucie wykonał podwójną, świetną interwencję, ratując drużynę od utraty gola. Piłkarze Rayo sugerowali jeszcze, że Szczęsny mógł popełnić przewinienie przy drugim zablokowaniu piłki, ale o błędzie w tej sytuacji nie mogło być mowy.

To było popisowe zagranie Polaka. Szczęsny w najlepszym wydaniu! Dzięki temu Barcelona do przerwy zachowała czyste konto, mając jednobramkowe prowadzenie. Można zatem śmiało powiedzieć, że to duża zasługa dwójki Polaków. Lewandowski z kolejnym ważnym golem, natomiast Szczęsny – broniąc bardzo skutecznie oraz dając dużą pewność drużynie trenera Hansiego Flicka. Barcelona z meczu na mecz wydaje się być coraz pewniejsza w wyścigu po najważniejsze trofeum w Hiszpanii.

Choć do końca sezonu jeszcze sporo czasu, dlatego każde punkty zdobywane w tej dalekiej drodze, są niezwykle istotne. Polscy kibice mogą za to z podziwem spoglądać na to, że Barca ma w swoich szeregach Polaków, którzy odgrywają kluczowe role.

Czytaj też:

Lukas Podolski rozgrzał internet. Gwiazda Ekstraklasy kontra kibice i dziennikarzeCzytaj też:

Iga Świątek przed trudnym wyzwaniem. Polka zagra z mistrzynią Wielkiego Szlema