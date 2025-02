Lewandowski i Szczęsny bohaterami Barcelony! Polacy wprowadzili zespół na szczyt

Już w 3. minucie Robert Lewandowski mógł się wpisać na listę strzelców. Polak dostał bowiem idealną piłkę na głowę od Raphinhi. Brazylijczyk nie zaliczył jednak asysty, bo „Lewy” miał… kilku asystentów w polu karnym bronionym przez piłkarzy Rayo Vallecano. Z tego względu piłka ostatecznie po strzale Polaka głową minęła lewy słupek bramki.

Okazało się jednak, że jeszcze w pierwszej części spotkania, kapitan reprezentacji Polski i najlepszy strzelec LaLiga, znalazł sposób na wpakowanie piłki do siatki. Zdobywając tym samym swój jubileuszowy, gol numer 20, w sezonie ligowym.

LaLiga: FC Barcelona liderem tabeli! Udany mecz Lewandowskiego i Szczęsnego

Polski napastnik wykorzystał rzut karny, dla pewności pakując piłkę do bramki, lokując ją strzałem od jednego ze słupków. Lewandowski tego dnia ostatecznie zagrał 81 minut. Po zejściu z boiska realizatorzy transmisji telewizyjnej wskazali, że RL9 nie był specjalnie zadowolony z tego, jaką decyzję podjął Hansi Flick. Niemiecki trener wie jednak, co robi, oszczędzając siły swojego najlepszego napastnika w drużynie.

Do ostatniej minuty na boisku pozostał za to drugi z Polaków, Wojciech Szczęsny. Były numer 1 w bramce reprezentacji Polski, udowodnił, że zaufanie od niemieckiego szkoleniowca, spłaca się ze spotkania na spotkanie. Tym razem Szczęsny popisał się dwoma obronami w jednej akcji, które walnie przyczyniły się do ostatecznej wygranej Barcelony. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gospodarze ostatecznie dowieźli do końcowego gwizdka skromne, ale zasłużone 1:0.

Dzięki zwycięstwu nad Rayo Vallecano, Barcelona wróciła na fotel lidera LaLiga. Katalończycy wykorzystali weekendowe potknięcia dotychczasowo najlepszego zespołu w hierarchii, Realu Madryt oraz wicelidera – madryckiego Atletico. Jedno jest pewne, zapowiada się pasjonująca walka o mistrzostwo Hiszpanii, która tak właściwie trwać może do ostatniej serii gier.

Polscy kibice mogą być za to dumni, że zarówno Lewandowski, jak i Szczęsny, odgrywają kluczowe role w wyścigu o tytuł mistrzowski. Barca po dwóch miesiącach wróciła na czele tabeli, zrównując się punktami ze wspomnianym Realem. Katalończycy prowadzą jednak ze względu na wygraną w bezpośrednim ligowym starciu.

