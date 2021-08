Ronaldo pożegnał się z fanami. „Zawsze będę jednym z was”

Jeszcze w czwartek cały piłkarski świat był przekonany, że Cristiano Ronaldo podpisze umowę z Manchesterem City. Ostatecznie faktycznie Portugalczyk znajdzie się w tym mieście, ale w swojej dawnej drużynie United. Legendarny zawodnik spędził w Juventusie trzy lata. Po ogłoszeniu transferu piłkarz opublikował post na swoich mediach społecznościowych, w którym osobiście potwierdził swój transfer i pożegnał się z kibicami.

„Zawsze będę jednym z was”

Cristiano Ronaldo napisał w swojej wiadomości do kibiców, że opuszcza wielki klub, największy we Włoszech i jeden z największych na świecie. „Oddałem Juventusowi moje serce i duszę. Zakochałem się w Turynie i będę go kochał do końca moich dni” – stwierdził Portugalczyk. Zawodnik napisał też, że za szacunek, który otrzymywał od kibiców, zawsze starał się odpłacać podczas każdego meczu we wszystkich rozgrywkach. „Nie osiągnęliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, ale i tak napisaliśmy piękną historię” – dodał Ronaldo.

Na koniec „CR7” dodał jeszcze kilka szczerych słów. „Zawsze będę jednym z was. Jesteście częścią mojej historii i ja jestem częścią waszej. Włochy, Juventus, Turyn, kibice. Wszystko to będzie na zawsze w moim sercu” – skwitował Ronaldo.

instagramCzytaj też:

Premier League, czyli za wysokie progi na Karbownika nogi. Polak może odejść z Brightonu