Dwie bramki w „polskim” hicie Serie A. Szczęsny nie zachował czystego konta

Ostatnie mecze poprzedniej rundy Serie A rozegrano 22 grudnia, a kibice musieli czekać ponad dwa tygodnie na powrót rozgrywek. Ich cierpliwość została jednak wynagrodzona, bo na czwartek 6 stycznia zaplanowano kilka ciekawych spotkań. Nie wszystkie się odbyły, ponieważ przez przypadki zakażeń wśród piłkarzy odwołano m.in. mecz Atalanty z Torino czy Bologny z Interem.

Udało się jednak przeprowadzić starcie Milanu z Romą, które ekipa z San Siro wygrała 3:1. Najciekawsze spotkanie kolejki rozpoczęło się jednak o 20:45 w Turynie, gdzie Juventus podejmował Napoli. W kadrze przyjezdnych od pierwszych minut zagrał Piotr Zieliński, a w bramce Starej Damy stanął Wojciech Szczęsny.

Serie A. Napoli otworzyło wynik, Szczęsny bezradny

Prym na boisku od pierwszych minut wiedli piłkarze Juventusu. W 5. minucie do świetnej okazji doszedł Weston McKennie, który z kilku metrów niecelnie główkował. To było pierwsze ostrzeżenie dla defensywy Napoli, która początkowo na wiele pozwalała gospodarzom. Przewaga Starej Damy jednak stopniowo topniała i to podopieczni Luciano Spallettiego zaczęli zapuszczać się pod bramkę rywala.

Po kwadransie gry „błysnął” Federico Chiesa, który próbował zaskoczyć Davida Ospinę mocnym strzałem z dystansu. Piłka po uderzeniu reprezentanta Włoch minęła jednak słupek bramki Napoli.

W 23. minucie gracze Napoli zaskoczyli defensywę Juventusu. Lorenzo Insigne dograł w pole karne do Matteo Politano, który wyłożył piłkę Driesowi Mertensowi. Ten strzałem przy długim słupku pokonał Szczęsnego. Polak jeszcze po drodze delikatnie trącił futbolówkę, przez co stojący na linii Matthijs de Ligt nie był w stanie skutecznie interweniować. Wynik 1:0 dla gości utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Serie A. Juventus odpowiedział

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataków, co przyniosło efekt w 54. minucie. Juan Cuadrado dograł w pole karne, tam jeden z defensorów wybijał piłkę na piętnasty metr, gdzie dobrze ustawiony Chiesa precyzyjnym strzałem doprowadził do wyrównania. Dziesięć minut później dobrze w szesnastce odnalazł się Mertens, ale jego uderzenie świetnie obronił Szczęsny.

Obie drużyny w kolejnych minutach szukały szansy na przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść, ale kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Turynie nie byli świadkami wielu klarownych sytuacji. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1. Po tym spotkaniu Napoli pozostało na trzecim miejscu ligowej tabeli, a Juventus jest piąty. Stawce przewodzi Inter, który ma punkt przewagi nad Milanem.

Czytaj też:

Krzysztof Piątek o krok od nowego klubu. Polak przyleciał na testy medyczne