Piotr Zieliński wyjaśnił swoją piłkarską przyszłość. Wspomniał o ofertach z Premier League

Napoli zdecydowanie wyprzedziło konkurencję w tegorocznej odsłonie Serie A. Klub z południa Włoch zapewnił sobie pierwszy od 33 lat tytuł mistrzowski na parę kolejek przed końcem sezonu. Wkład w sukces mają Polacy. W przerwie zimowej do zespołu dołączył Bartosz Bereszyński. Z kolei od lat piłkarzem zespołu jest pomocnik Piotr Zieliński. Reprezentanta Polski często łączy się z przenosinami do innych klubów, szczególnie tych z Premier League.

Piotr Zieliński zdradził plany na przyszłość

Piotr Zieliński uchodzi za ważną postać Napoli. Na przestrzeni ostatnich miesięcy media informowały o zainteresowaniu Liverpoolem czy Newcastle. Jego umowa z włoskim klubem obowiązuje do końca przyszłego sezonu, co oznacza, że ewentualna kwota transferowa nie byłaby aż tak wysoka. Póki co nie słyszymy o przedłużeniu umowy. Zapytany przez „Sky Sports Italia” o przyszłość, Zieliński odpowiedział, że widzi ją w Neapolu. Świętnie się czuje w mieście, a ostatni sukces klubu sprawia, że ma rywalizację walczyć tutaj o wysokie cele. Dodał jednak, że w przeszłości otrzymywał oferty transferowe z Wielkiej Brytanii.

– Mam jeszcze umowę ważną przez rok. Po tym sezonie mój agent porozmawia z klubem i podejmiemy decyzję. Zawsze powtarzałem, że jestem szczęśliwy w Neapolu i chciałbym zostać w klubie. Miałem kilka ofert z Premier League, ale zadziałała moja intuicja i czułem, że chcę zostać – powiedział Zieliński.

Napoli pewne mistrzostwa Włoch

Pochodzący z Ząbkowic Śląskich 80-krotny reprezentant Polski w tym sezonie wystąpił 34 meczach Serie A, zdobywając 3 bramki i 8 asyst. Choć Napoli w ostatniej kolejce nieoczekiwanie przegrało z Monzą, nie zmieniło to nic w kontekście zmiany pozycji lidera. Zespół Luciano Spalettiego ma 14 punktów przewagi nad drugim Juventusem i 17 nad trzecim Interem Mediolan.

