Juventus zbił cenę za Arkadiusza Milika! Opublikowano oświadczenie finansowe

W ostatnim czasie spekulowano na temat przyszłości Arkadiusza Milika, którego wypożyczenie do Serie A dobiegało końca wraz z 30 czerwca. Na konferencji prasowej podczas zgrupowania 29-latek, który był zawodnikiem Olympique Marsylii, wyznał wprost, że chciałby pozostać we Włoszech. — Kluby rozmawiają między sobą i mam nadzieję, że dojdą do porozumienia. Chciałbym zostać w Juventusie, czuje się dobrze, a trener mnie chce — dodał Arkadiusz Milik.

Komunikat Juventusu w sprawie Arkadiusza Milika

Zespoły w końcu doszły do porozumienia i zespół z Italii wydał oficjalny komunikat w sprawie Polaka. „Arek Milik pozostaje w Juventusie. Polski napastnik, urodzony w 1994 roku, został oficjalnie zawodnikiem Juve po sezonie rozegranym na wypożyczeniu w klubie” – czytamy w komunikacie Starej Damy.

„Arkadiusz Milik jest człowiekiem Juve. Teraz w 100 proc”. – dodaje klub.

twitter

Arkadiusz Milik: Jestem szczęśliwy i podekscytowany

Na temat swojego transferu wypowiedział się również sam zainteresowany, który zamieścił post na Twitterze.

„Możliwość kontynuowania gry w tych barwach, w tej koszulce i dla was, kibiców, uważam za przywilej i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nadal na to zasługiwać. Jestem szczęśliwy i podekscytowany” – napisał Arkadiusz Milik.

twitter

Juventus zbił cenę za Arkadiusza Milika

Mówiło się, że Stara Dama ma klauzulę wykupienia Milika za 7 mln euro plus premie. Jednak jak poinformował klub w zamieszczonym na stronie oświadczeniu finansowym, finalnie Polak kosztował 6,3 mln euro wypłacane przez kolejne trzy lat. W umowie między drużynami zawarte są również bonusy, przy których spełnieniu mogą wynieść kolejne 1,1 mln. Kontrakt Milika z Juventusem obowiązuje do 2026 r.

Juventus w komunikacie postanowił również opisać atuty 29-letniego piłkarza. „Techniczny, inteligentny i bardzo elastyczny zawodnik. W zakończonym właśnie sezonie zdobył za 9 bramek w Serie A i Lidze Mistrzów. W zakończonym sezonie zaliczył 39 występów i w każdym z nich dawał z siebie wszystko dla drużyny” – czytamy.

Czytaj też:

Ultimatum dla trenera po porażce. Może stracić pracę już we wrześniuCzytaj też:

Przełamanie Arkadiusza Milika w meczu z Mołdawią. Na tę bramkę czekał bardzo długo