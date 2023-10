Reprezentant Polski zamieszany w aferę bukmacherską. Miał obstawiać wyniki meczów

We włoskiej piłce doszło do wielkiej afery. Były dziennikarz Fabrizio Corona ujawnił, że kilkunastu piłkarzy zamieszanych jest w obstawianie meczów w zakładach bukmacherskich, co jest wysoce nielegalne. Wspomnieni zawodnicy to dopiero pierwsi, którzy mają być oskarżeni o wykroczenie, za które grozi im nie tylko zawieszenie w klubach, ale też wysoka grzywna. Zdaniem publicystów z Półwyspu Apenińskiego to dopiero początek problemu.

Nicola Zalewski zamieszany w aferę bukmacherską we Włoszech

O sytuacji świat dowiedział się, kiedy na zgrupowanie reprezentacji Włoch w Coverciano zjawiła się policja. Tuż po wizycie funkcjonariuszy Nicolo Zaniolo i Sandro Tonali opuścili drużynę narodową i udali się do swoich zespołów (Aston Villa i Newcastle United). Wokół włoskiego zespołu wywiązała się fatalna atmosfera, gdyż doniesienia Fabrizio Corony mają z biegiem czasu wyjawić nowe nazwiska, które są zamieszane w proceder obstawiania meczów w zakładach bukmacherskich.

W godzinach porannych w piątek 13 października media społecznościowe obiegły wieści, jakoby kolejnym piłkarzem biorącym udział w zamieszaniu był piłkarz AS Romy. Krążyło zdjęcie przedstawiające kontury jednego z zawodników ekipy Jose Mourinho, jednak błyskawicznie wyszło na jaw, że chodzi o Nicolę Zalewskiego. Reprezentant Polski przechodzi przez kryzys sportowy i wszystko wskazuje na to, że zostanie on pogłębiony także wizerunkowo. Nie otrzymał powołania od Michała Probierza, gdyż rzadko stawia na niego „The Special One”.

Warto dodać, że rzymski dziennik „La Repubblica” poinformował, iż po przeanalizowaniu przez służby danych z telefonu zawodnika Juventusu Nicolo Fagioliego wynika, że w aferę zamieszanych jest także dziesięciu innych zawodników.

