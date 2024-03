To może być hit transferowy. Legendarny klub zainteresowany Milikiem

Arkadiusz Milik w tym sezonie nie błyszczy formą. Wynika to z faktu, że nie cieszy się sympatią Massimiliano Allegriego. Choć od początku pobytu w stolicy Piemontu Polak miał być rezerwowym, to w obecnym sezonie gra bardzo mało. Nie wpływa to dobrze na jego rokowania w reprezentacji Polski. Michał Probierz nie powołał go na marcowe zgrupowanie, przez co napastnik nie zagrał w barażach o EURO 2024.

Reprezentant Polski na celowniku słynnego włoskiego klubu

Arkadiusz Milik nie ma już takiej pozycji, gdyż znacznie lepiej niż na początku jego pobytu radzi sobie Dusan Vlahovic. Serb jest w świetnej formie, co nie sprzyja notowaniom. Według portalu calciomercato.it zajmującego się transferami na Półwyspie Apenińskim Juventus ma myśleć nad sprzedażą Polaka. Co więcej, miał już się znaleźć chętny na usługi Polaka.

W swoich barwach wychowanka Rozwoju Katowice widzieliby włodarze AC Milan. Rossoneri stracą najprawdopodobniej w letnim oknie transferowym Oliviera Giroud. Doświadczony Francuz na koniec kariery uda się do amerykańskiej MLS. Stefano Pioli potrzebuje dobrego następcy napastnika, więc odpowiednim wyborem może być Milik.

Kwestią dyskusyjną pozostaje dyspozycja Polaka. Kibice pamiętają jego wyczyny sprzed lat, lecz obecnie są one jedynie pięknym wspomnieniem. W obecnym sezonie napastnik reprezentacji Polski zagrał w 28 spotkaniach. Wynik wydaje się przyzwoity, lecz łącznie przekłada się to na zaledwie 865 minut. W tym czasie sześciokrotnie trafiał do siatki rywali, zdobywając także jedną asystę.

Historia Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik jest piłkarzem Juventusu od 2023 roku. Wcześniej grał w Olimpique Marsylii, Napoli czy Ajaksie Amsterdam. W reprezentacji Polski zagrał do tej pory 72 razy.

