Prezes PZPN reaguje na sukces Polaków. Liczy na nowe otwarcie

Po kompromitacji w eliminacjach do Euro 2024 reprezentacja Polski dostała się bocznymi drzwiami na tę imprezę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasza pozycja w Lidze Narodów, którą utrzymali poprzedni selekcjonerzy – Jerzy Brzęczek i Czesław Michniewicz. Dzięki obecności w dywizji A nawet po zajęciu ostatniego miejsca w grupie kwalifikacyjnej i tak byśmy znaleźli się w barażach.

Wojciech Szczęsny dał nam awans na Euro 2024

Tak też się stało. Naszymi rywalami po drodze na mistrzostwa Starego Kontynentu byli Estończycy, których pokonaliśmy 5:1 oraz Walijczycy, którzy wyeliminowali Finów 4:1. Mecz z tymi ostatnimi był bardzo wyrównany i mimo kilku groźnych sytuacji oraz chaosu w naszej defensywie, udało się zakończyć go na zero z tyłu. Niestety my również nie wpakowaliśmy żadnej bramki, co spowodowało, że potrzebna była dogrywka, a potem karne.

W serii "jedenastek" swój kunszt pokazał – nie po raz pierwszy – Wojciech Szczęsny, który obronił decydującego karnego, wykonywanego przez Daniela Jamesa. Tuż po tym meczu przed kamerami TVP Sport bramkarz Juventusu otwarcie przyznał, że awans był naszym obowiązkiem od samego losowania. – Graliśmy beznadziejnie przez całe eliminacje, dostaliśmy drugą szansę w barażach i zrealizowaliśmy swój cel – dodał.

Cezary Kulesza zabrał głos po meczu Walia – Polska

Głos po meczu zabrał również prezes PZPN Cezary Kulesza, który pogratulował wszystkim, nawet dziennikarzom i kibicom. "Mecze barażowe rządzą się swoimi prawami. Dziś liczył się tylko wynik, który idzie w świat i daje nam prawo do gry w finałach Mistrzostw Europy. Wyrazy uznania dla selekcjonera Michała Probierza i całego sztabu. Pragnę pogratulować i podziękować naszym piłkarzom za ich walkę, która pozwoliła wydrzeć ten awans na niezwykle wymagającym terenie" – napisał prezes PZPN Cezary Kulesza.

"Poprzedni rok był trudny, ale wiem, że rok 2024 będzie czasem pozytywnych zmian i nowego otwarcia. Chciałbym przy tej okazji podziękować również kibicom, dziennikarzom oraz całemu piłkarskiemu środowisku. Pierwsza drużyna mogła liczyć na Wasze wsparcie i kredyt zaufania przed meczami barażowymi. To również dzięki Wam w czerwcu zagramy tam, gdzie nasze miejsce, czyli w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Panowie, dziękujemy za te emocje! Rozpoczynamy misję Niemcy 2024!" – zakończył.

