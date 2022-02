Fatalne wiadomości dla Polaka. Jego agent oraz grecki dziennikarz rozwiali wszelkie wątpliwości

Kiedy Michał Karbownik wyjeżdżał z Legii Warszawa za ponad pięć milionów euro, wydawało się, iż pozyskujący go Brighton skorzystał na wyjątkowej przecenie. Jak się jednak okazuje, wychowanek stołecznej ekipy nie radzi sobie w zachodnich ligach. Najpierw nie przebił się w Anglii, a teraz ma problemy w Grecji.

Mariusz Piekarski: Michał Karbownik na razie zostaje w Olympiakosie

O kłopotach młodzieżowego reprezentanta Polski poinformował jego agent, czyli Mariusz Piekarski. Reprezentujący interesy zawodnika menedżer przyznał, iż nie ma co spodziewać się, że Olympiakos postawi na 21-latka.

– Podjęli decyzję, że nie wykupią Michała i nie będzie w niego dalej inwestował. Stąd brak zgłoszenia do Ligi Europy i niepojawienie się na boisku wczoraj. Widać, że na jego pozycji są testowani inni piłkarze. Znamy sytuację, wiemy, gdzie jesteśmy. Takie rzeczy w piłce się dzieją – stwierdził na łamach portalu laczynaspilka.pl.

Co najgorsze Karbownik mimo wszystko nie mógł przenieść się zimą do innego zespołu. Piekarski przyznał, że nadal jest sporo drużyn zainteresowanych usługami jego podopiecznego. – Do maja musimy zostać w Pireusie. Zmienilibyśmy klub zimą, gdyby nie mecz Pucharu Ligi Angielskiej, który Michał rozegrał jeszcze przed wypożyczeniem do Olympiakosu. Ten jeden mecz skomplikował wszystko – powiedział menedżer.

Dlaczego Karbownikowi nie wyszło w Grecji?

Z kolei na portalu sportowefakty.wp.pl wypowiedział się grecki dziennikarz, który przeanalizował, dlaczego Karbownikowi nie wyszło w tamtejszej lidze.

– Nie potrafi się przystosować i grać zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Do tego miał problemy z kontuzjami – stwierdził Dimitris Tomaras. – Nie ma dla niego miejsca w składzie, a szkoda, bo mieliśmy co do niego duże nadzieje, kiedy go sprowadzono. Słabością karbownika pozostają też warunki fizycznie niezależnie od tego gdzie gra. Jest za słaby i za mały – dodał.

Karbownik został zesłany do rezerw Olympiakosu i będzie występował w drugiej lidze greckiej. W pierwszym zespole Polak rozegrał jedynie sześć meczów.

