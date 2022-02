Zwrot akcji w sprawie transferu gwiazdy Ekstraklasy. Wiemy, czemu nie dojdzie do skutku

Wszystko wskazywało na to, że w rundzie wiosennej nie zobaczymy Erika Exposito w barwach Śląska Wroclaw. Wojskowi mieli zarobić na nim około trzech milionów euro w ramach transferu Hiszpana do Changchun Yatai. Po kilku dniach nastąpił jednak zwrot akcji – Hiszpan nie przeniesie się do Chin, lecz wróci do drużyny Jacka Magiery i to w niej spędzi najbliższe pół roku.

Dariusz Sztylka o powodach anulowania transferu Erika Exposito do Chin

Dlaczego tak się stało? Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy WKS-u, wyjaśnił powód niedomknięcia transakcji na antenie Canal Plus.

– Nasz klub podpisał umowę z chińskim klubem. Mamy ustalone wszystkie warunki. Jest z naszej strony zabezpieczenie, że jeśli do daty, która jest wpisana w umowę, chiński klub nie podpisze kontraktu z Erikiem, to transfer nie wchodzi w życie. Z tego, co wiem, jest jeszcze jedna mała niejasność, jeśli chodzi o kontrakt indywidualny i agencyjny Erika. Czekamy w najbliższych godzinach na rozwój sytuacji. Jeśli go nie będzie, Erik wróci do Wrocławia – wyznał działacz.

Erik Exposito może znacznie wzmocnić Śląsk Wrocław na wiosnę

Jak się okazuje, wspomniany deadline już minął i w związku z tym transakcja została anulowana. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Jacek Magiera będzie mógł skorzystać z usług napastnika w rundzie wiosennej. Na jesieni Hiszpan był jedną z najważniejszych postaci drużyny – w 18 meczach Ekstraklasy zdobył dziewięć bramek i zaliczył dwie asysty. Problemem w ponownym wdrożeniu go do zespołu może być jednak fakt, że Exposito nie brał udziału w zimowych przygotowaniach Śląska do drugiej części sezonu.

