Sensacyjne doniesienia z rynku transferowego. Klub Ekstraklasy chce sprowadzić piłkarza Liverpoolu

Radomiak Radom, który po 36 latach przerwy ponownie zagrał w najwyższej klasie rozgrywkowej, był jednym z objawień ostatniego sezonu Ekstraklasy. Zespół prowadzony najpierw przez Dariusza Banasika, a następnie przez Mariusza Lewandowskiego, zajął siódme miejsce w ligowej stawce i w kolejnych rozgrywkach ponownie będzie jednym z kandydatów do zakończenia zmagań w górnej połowie tabeli. By tak się stało, zespół musi przeprowadzić kilka transferów, a o jednym z możliwych ruchów donosi Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty.

Transfery. Jakub Ojrzyński zagra w Radomiaku?

Jak podaje Koźmiński, na celowniku Radomiaka znalazł się Jakub Ojrzyński z Liveprool FC. Bramkarz The Reds, a prywatnie syn Leszka Ojrzyńskiego, czyli trenera Korony Kielce, ma być już o krok od dołączenia do nowego zespołu. „19-letni Ojrzyński chce już grać na najwyższym poziomie ligowym i stąd właśnie pomysł, aby wrócić do Polski. Radomiak w umowie wypożyczenia chciał wpisać kwotę wykupu młodego piłkarza, ale Anglicy nie chcieli się na to zgodzić” - donosi Koźmński.

Ojrzyński miałby spędzić w Radomiu rok, podczas którego rywalizowałby o miejsce między słupkami z Gabrielem Kobylakiem. Bramkarz Legii Warszawa w Radomiaku również będzie przebywał na wypożyczeniu, a z racji, że jest tylko o rok starszy od Ojrzyńskiego, to sztab zespołu nie będzie musiał martwić się o tzw. przepis o młodzieżowcu, który spędzał sen z powiek wielu trenerom pracującym w Ekstraklasie.

Przypomnijmy, Ojrzyński w 2019 roku trafił do Liverpoolu z Legii Warszawa. Najpierw bramkarz występował w zespole do lat 18, po czym dołączył do drużyny U-23. Ostatni sezon spędził z kolei na wypożyczeniu w walijskim Caeernarfon Town, w którego barwach wystąpił w 31 meczach.

Czytaj też:

Media: Reprezentant Polski na celowniku topowego klubu. Może zagrać z innym kadrowiczem