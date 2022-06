Media: Reprezentant Polski na celowniku topowego klubu. Może zagrać z innym kadrowiczem

Jakub Kiwior wprawdzie przygodę piłkarską rozpoczynał w GKS-ie Tychy, ale jeszcze jako junior przeszedł do akademii RSC Anderlechtu. 22-letni dzisiaj zawodnik pierwszy seniorski kontrakt podpisał ze słowackim Zeleziarne Podbrezova, a po sezonie przeniósł się do MSK Zilina. Dobre występy na boiskach naszych południowych sąsiadów sprawiły, że obrońca zwrócił na siebie uwagę Spezii Calcio, która wykupiła go w sierpniu 2021 roku.

Transfery. Jakub Kiwior na celowniku Napoli?

Kiwior od najmłodszych lat występował w reprezentacji Polski, zaczynając od występów w kadrze U-16, przez grę w starszych rocznikach. Ostatecznie 22-latek zadebiutował też w seniorskiej kadrze, wybiegając na boisko w zremisowanym meczu Ligi Narodów z Holandią. Zawodnik Spezii zebrał za swój występ wysokie noty, podobnie jak za przegrany 0:1 mecz z Belgią. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu zgrupowania ruszyły spekulacje na temat przyszłości Kiwiora.

Włoski „Il Secolo XIX” donosi, że stoper znalazł się na celowniku SSC Napoli, które mogłoby zaoferować Spezii nawet 5 mln euro za defensora. Gdyby te doniesienia potwierdziły się, Kiwior mógłby zagrać w ekipie z Neapolu u boku innego reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego.

Reprezentacja Polski. Michniewicz komplementował Kiwiora

Przypomnijmy, Jakub Kiwior znalazł się w gronie powołanych na czerwcowe mecze Ligi Narodów, a Czesław Michniewicz dał mu szansę występu w starciach z Belgią i Holandią. – Będzie czas, aby obejrzeć wszystkie spotkania i treningi z tego zgrupowania. Na pewno łatwiej jest ocenić tych, którzy grali w meczach. Myślę, że Kuba Kiwior, który na zgrupowanie przyjeżdżał jako zawodnik mniej znany szerszej publiczności, pokazał dzisiaj, że być może to on jest obrońcą, którego szukamy – zaznaczył selekcjoner na jednej z konferencji prasowych.

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zauważył, że defensor wystąpił w bardzo trudnych spotkaniach. – Ma dużo atutów. W przyszłości może się jeszcze rozwinąć i stać się ważną częścią reprezentacji – ocenił. Trener Polaków podkreślił też, że Kiwior jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie i potrafi wyprowadzać piłkę z własnego pola karnego.

