Wymowne słowa Cezarego Kucharskiego na temat Roberta Lewandowskiego. To nie brzmi optymistycznie

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego trwa od kilku tygodni i chociaż Bayern Monachium stawia jasne warunki klubom zainteresowanym pozyskaniem Polaka, to wciąż nie wiadomo, czy ten ostatecznie odejdzie z Bawarii. Sam zainteresowany kilkukrotnie deklarował, że nie chce już grać w klubie mistrza Niemiec, ale kontrakt wiążący go z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku i sprawia, że w przypadku fiasku transferu, 33-latek będzie musiał rozegrać jeszcze jeden sezon w Monachium.

Kucharski: Lewandowski w Bayernie nie będzie efektywny

Zdaniem Cezarego Kucharskiego, który przez kilka lat był agentem Lewandowskiego, Polak w przypadku pozostania w Monachium nie zostanie odsunięty od składu. – Chociaż uważam, że Robert już nigdy nie będzie tak efektywny w tym klubie jak wcześniej. Po tych wszystkich deklaracjach o chęci odejścia i emocjonalnym zaangażowaniu się w transfer do Barcelony, po prostu nie ma na to szans – stwierdził w rozmowie z tvpsport.pl.

Jak przekonywał Kucharski, publiczne wypowiedzi napastnika świadczą o tym, jakie ma podejście do kwestii gry w Monachium. – On już myślami jest gdzie indziej – ocenił. Według agenta piłkarskiego transfer jego byłego klienta może jednak dojść do skutku, ponieważ ostatnie medialne doniesienia wskazują na to, że władze Bayernu chcą negocjować. – Dla obu stron to jest najistotniejsze, bo dostały zielone światło. O ile oczywiście te informacje są prawdziwe – zastrzegł.

Z ostatnich doniesień wynika, że klub z Monachium chce uzyskać za polskiego zawodnika co najmniej 60 milionów euro. Kucharski nie jest zdziwiony takim postawieniem sprawy, ponieważ jego zdaniem Niemcy są „trudnymi i wymagającymi negocjatorami”. – Zrozumiałe jest, że jeśli Lewandowski ma odejść, to żądają bardzo wysokiej rekompensaty – stwierdził.

