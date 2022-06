Lech Poznań chce transferu byłej gwiazdy Wisły Kraków. Prezentował się w niej imponująco

Kibice Lecha Poznań, póki co martwią się o swoją drużynę. Już niebawem przyjdzie jej rywalizować na trzech frontach – w europejskich eliminacjach, lidze i krajowym pucharze – a według wielu kadra Kolejorza nie jest kompletna. Działacze ekipy ze stolicy Wielkopolski zdają się myśleć podobnie, dlatego starają się o transfer Heorhija Citaiszwilego.

Heorhij Citaiszwili na celowniku Lecha Poznań

O sprawie tej poinformował Tomasz Włodarczyk z redakcji serwisu meczyki.pl. „Chodzą słuchy, że do Lecha Poznań może trafić Citaiszwili, który pokazał się w lidze w Wiśle Kraków. Zaryzykuję nawet, że już nic nie powinno się tu wysypać. To dlatego, że równolegle walczyło o niego Zagłębie Lubin, które zostało poinformowane, że piłkarz wybrał grę przy Bułgarskiej” – napisał na Twitterze znany dziennikarz.

Zawodnik ten występował w ekipie Jerzego Brzęczka w rundzie wiosennej minionego sezonu, a przeniósł się do niej na początku kwietnia. Było to możliwe ze względu inicjatywy FIFA, która po wybuchu wojny na Ukrainie zezwoliła zawodnikom z tamtejszej ligi na przenoszenie się do klubów z innych państw nieogarniętych konfliktem zbrojnym.

Heorhij Citaiszwili błyszczał w Wiśle Kraków

Gruzin zdecydował się więc dołączyć do Wisły Kraków. Choć ostatecznie nie uratował jej przed spadkiem do Fortuna 1. Ligi, i tak zaprezentował się korzystnie. W siedmiu spotkaniach strzelił gola, miał też dwie asysty i niemal w każdym spotkaniu był jednym z najlepszych graczy Białej Gwiazdy. W czerwcu bieżącego roku musiał jednak wrócić do Dynama Kijów.

Zespół ze stolicy Ukrainy aktualnie przygotowuje się do kolejnego sezonu, który ma rozpocząć poza granicami ojczystego kraju. Citaiszwili przebywa razem z drużyną na obozie w Szwajcarii, ale chciałby dołączyć do Lecha, gdzie miałby znacznie większe szanse na regularną grę. Kolejorz pragnie wypożyczyć Gruzina na rok i w tym celu rozpoczął już rozmowy.

Inny transfer do Lecha Poznań pod znakiem zapytania

W związku z tym pod znakiem zapytania miał stanąć transfer Pavle Vagicia. Jak dotąd wydawało się, że to on podpisze kontrakt z poznaniakami, lecz aktualnie ruch ten oddalił się od realizacji.

Czytaj też:

Ważny transfer polskiego klubu potwierdzony. To może być wielkie wzmocnienie