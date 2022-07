To już przesądzone. Gwiazdor odchodzi z Legii Warszawa

Ostatni sezon w wykonaniu Legii Warszawa był mocno rozczarowujący, a władze stołecznego klubu chcąc uniknąć powtórki w kolejnych rozgrywkach, zdecydowały się na poważne roszady. Stery drużyny objął Kosta Runjaić, który przeprowadza gruntowne „wietrzenie szatni”. Z zespołem pożegnali się już Richard Strebinger, Mateusz Hołownia, Benjamin Verbic i Tomas Pekhart. Między słupkami nie zobaczymy z kolei Artura Boruca, który zapowiedział zakończenie kariery.

Ekstraklasa. Rafael Lopes odchodzi z Legii

Rozstanie z kolejnym piłkarzem ogłoszono w środę 6 lipca, kiedy to potwierdziły się doniesienia Sebastiana Staszewskiego z Interii. Jak już wcześniej informował dziennikarz, klub z Łazienkowskiej opuszcza Rafael Lopes, który znalazł się na celowniku drużyn z Cypru, Indii, a nawet Australii.

Rafael Lopes, mistrz Polski z sezonu 2020/21. odchodzi z Legii Warszawa po blisko dwóch latach, Kontrakt z portugalskim napastnikiem został rozwiązany za porozumieniem stron – przekazał klub w komunikacie.

Jak przypomniano, Portugalczyk trafił do Legii na początku sierpnia 2020 roku. W pierwszym sezonie w barwach Wojskowych rozegrał 25 spotkań, strzelając w nich pięć bramek i zapisując na swoim koncie dwie asysty. Jeszcze lepsze statystyki 30-latek odnotował w ostatnim sezonie, kiedy to w 44 meczach siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców i zaliczył trzy kluczowe podania do kolegów z drużyny.

Wzmocnienia Legii

Wprawdzie z Legią Warszawa pożegnało się już kilku zawodników, ale Runjaić nie zamierza ograniczać przebudowy zespołu tylko do sprzedaży piłkarzy. Do tej pory do klubu ze stolicy dołączyli Dominik Hładun z Zagłębia Lubin, Robert Pich ze Śląska Wrocław, Blaz Kramer z FC Zurych i Makana Baku z tureckiego Goeztepe. Klub wykupił też Maika Nawrockiego, który poprzedni sezon rozegrał w Legii na zasadzie wypożyczenia.

