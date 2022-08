Trener Juventusu ma pomysł na Arkadiusza Milika. Zdradził, kiedy Polak może zadebiutować

W czwartek, 25 sierpnia Juventus poinformował, że Arkadiuszowi Milikowi pozostało tylko przejść testy medyczne i ustalić warunki umowy, by przenosiny Polaka do Starej Damy doszły do skutku. Dzień później transfer stał się faktem. Polak wrócił do Włoch na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Fabrizio Romano poinformował, że Juve ma możliwość odkupienia Milika na stałe z Olympique Marsylii. Zdaniem dziennikarza ewentualna kwota wykupu z francuskiej ekipy ma opiewać na około 8 milionów euro.

Massimiliano Allegri: Milik może grać z Vlahoviciem

Na konferencji prasowej przed meczem Juventusu z AS Romą, trener Starej Damy Massimiliano Allegri wypowiedział się na temat swojego nowego nabytku – Arkadiusza Milika.

Szkoleniowiec przyznał, że jest zadowolony ze sprowadzenia Polaka. – Jestem z niego bardzo zadowolony, ma niezwykłe liczby. Uważam, że może grać razem z Dusanem Vlahoviciem – stwierdził szkoleniowiec.

Kiedy Arkadiusz Milik będzie mógł zadebiutować w barwach Juventusu?

Włoch wypowiedział się również na temat możliwego debiutu Polaka. – Musimy poczekać na zatwierdzenie wszystkich dokumentów – powiedział, dodając, że jeśli przejdzie wszystko zgodnie z planem, to Arkadiusz Milik mógłby wystąpić już z AS Romą. Według dziennikarzy La Gazzetty dello Sport, ten pomysł „kłębi się w głowie Allegriego”.

Starcie Juventusu z AS Romą odbędzie się już w sobotę 27 sierpnia o godz. 18:30. Transmisję „na żywo” z tego spotkania będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 i online na platformach streamingowych, w których ten kanał jest dostępny, np. Polsat Box Go, Canal Plus Online lub Player.pl.

