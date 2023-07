Kamil Grabara na celowniku giganta! To może być absolutna sensacja

Kamil Grabara jest zawodnikiem FC Kopenhagi od dwóch lat i ma za sobą dwa znakomite sezony, w których został mistrzem kraju i był podstawowym bramkarzem swojej drużyny. Obecnie uchodzi za jednego z najciekawszych golkiperów młodego pokolenia, który może pochwalić się niebanalnym CV oraz doświadczeniem w grze na najwyższym poziomie rozgrywkowym, oraz arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie wiele mówi się o jego potencjalnej zmianie barw, choć informacje Tomasza Włodarczyka są zdecydowanie najgorętsze.

Media: Kamil Grabara na celowniku Bayernu Monachium

24-latek nie ma szczęścia do gry w reprezentacji Polski, jednak w klubach zawsze cieszył się poważaniem, dzięki czemu rozwinął skrzydła i zaczął przyciągać wzrok wielu klubów z lig TOP 5. Nie jest tajemnicą, że działacze FC Kopenhagi w dalszym ciągu widzą w nim „pewniaka” do gry w wyjściowej jedenastce i chcieliby przedłużyć kontrakt z Polakiem, jednak niewykluczone, że jeszcze w trakcie bieżącego okienka transferowego zdecyduje się zmienić barwy klubowe.

Zainteresowanie Bayernu Monachium usługami Kamila Grabary to absolutna sensacja. Biorąc pod uwagę wiek podstawowego bramkarza Bawarczyków, Manuela Neuera i jego ostatnie problemy zdrowotne, można spodziewać się, że wkrótce przestanie prezentować tak dobrą formę, jak miało to miejsce w przeszłości. W poprzednim sezonie spędził wiele czasu poza grą, gdyż musiał leczyć kontuzje. Niemniej w dalszym ciągu ma ważny kontrakt z byłą drużyną Roberta Lewandowskiego i potencjalny nowy nabytek zasiadałby na ławce rezerwowych.

Bayern Monachium poszukuje następcy Manuela Neuera

Kamil Grabara nie jest jedyną opcją dla Bayernu Monachium. Bawarczycy obserwują także Gruzina Giorgiego Mamadraszwiliego, jednak tutaj problem stanowić może jego cena, ponieważ Valencia wycenia go na 30 mln euro. Innym z potencjalnych nabytków mistrza Niemiec byłby Yassine Bounou z Sevilli, który zrobił znakomite wrażenie w trakcie mundialu w Katarze.

Wiele wskazuje na to, że wkrótce z Bayernem pożegna się Yann Sommer, który łączony jest z Interem Mediolan, natomiast Alexander Nubel wkrótce powinien trafić na wypożyczenie do Stuttgartu. Kandydatura Kamila Grabary ma duży plus w postaci ceny. Jego wartość wyceniana jest przez serwis Transfermarkt na ok. 15 mln euro.

