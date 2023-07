Robert Lewandowski zyskał poważnego rywala. FC Barcelona potwierdziła transfer napastnika

FC Barcelona kontynuuje wzmocnienia przed nadchodzącym sezonem La Liga. Wcześniej Duma Katalonii ogłosiła pozyskanie takich zawodników, jak m.in. Ilkay Gundogan czy Inigo Martinez. Drużyna Mistrza Hiszpanii wkrótce weźmie udział w przedsezonowym tournée w Stanach Zjednoczonych, a treningi już powoli ruszają. Wkrótce dowiemy się, czy to koniec wzmocnień Blaugrany na nadchodzące lata.

Vitor Roque oficjalnie piłkarzem FC Barcelony

Ten transfer jest dla kibiców FC Barcelony niczym kropla w wodzie pustyni. Młoda brazylijska gwiazda futbolu Vitor Roque rozchwytywany był przez mnóstwo topowych klubów europejskich i stało się jasne, że wkrótce będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. 18-latek najczęściej łączony był właśnie z Dumą Katalonii, ale też Chelsea, która mocno zabiegała o jego usługi. Ostatecznie postawił na przenosiny do Barcelony i już został ogłoszony oficjalnie zawodnikiem Blaugrany.

Oznacza to, że Robert Lewandowski nie będzie już jedynym wyborem do gry w pierwszym składzie drużyny Xaviego. Warto jednak zaznaczyć, że młodzieniec zostanie zaprezentowany w nowym klubie dopiero w styczniu 2024 roku, zaraz po zakończeniu rozgrywek ligi brazylijskiej. W swoim obecnym klubie Atletico Paranaense wystąpił łącznie w 66 meczach, w których strzelił 22 gole i zanotował dziewięć asyst. Można powiedzieć, że sprowadzenie Vitora Roque jest poniekąd odpowiedzią FC Barcelony na ściągnięcie przez Real Madryt innej perełki brazylijskiego futbolu, Endricka.

twitter

Szczegóły transferu Vitora Roque do FC Barcelony

Według informacji podawanych przez znanego na całym świecie dziennikarza sportowego Fabrizio Romano, FC Barcelona zapłaciła za utalentowanego brazylijskiego napastnika 35 mln euro, do których dojdzie 10 mln zamiennych. Vitor Roque podpisał kontrakt, który obowiązywać będzie do 2029 roku, a klauzula odejścia będzie wynosić miliard euro, co jest coraz częstszym trikiem stosowanym przez kluby w celu odstraszenia potencjalnych nabywców.

Czytaj też:

Cios dla Roberta Lewandowskiego? To on ma zostać nowym kapitanem FC BarcelonyCzytaj też:

Robert Lewandowski poza czołówką plebiscytu w Hiszpanii. Zaskakujący zwycięzca