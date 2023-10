Michał Jurecki zakończył karierę! Legenda podjęła jednoznaczną decyzję

18 października gruchnęła wiadomość, że po wielu latach gry w piłkę ręczną Michał Jurecki postanowił zakończyć karierę zawodniczą. O takim scenariuszu spekulowało się już od pewnego czasu, a teraz się ziścił. Szczypiornista, który osiągał wielkie sukcesy z reprezentacją Polski, postanowił przejść na sportową emeryturę, mając 39 wiosen na karku. O decyzji legendy poinformował portal sport.tvp.pl.

Dlaczego Michał Jurecki zakończył karierę?

Postanowienie Michała Jureckiego to pokłosie tego, co działo się z nim w ostatnich miesiącach. Mimo wciąż ważnego kontraktu z Azotami Puławy rozgrywający coraz rzadziej pojawiał się na boisku. Nie było to jednak związane z jego stricte sportową dyspozycją. Gdyby decydowały tego typu względy, 39-latek zapewne dograłby sezon 2023/24 do końca. Po nim wygasa zresztą jego umowa z klubem.

Niestety, jak to często bywa u sportowców w tym wieku, byłemu reprezentantowi Polski w kość dały problemy zdrowotne. Jak się okazuje, zbyt mocno, aby chciał on walczyć o powrót do odpowiedniej dyspozycji. Minął bowiem niemalże rok od ostatniej chwili, gdy gracz Azotów Puławy był zdrowy. Od minionej jesieni zmaga się on z ciągle nawracającym urazem śródstopia, który uniemożliwia mu grę. W efekcie od poprzedniej jesieni był wyłączony z występów.

Na to, co Michał Jurecki osiągnął w trakcie swojej wieloletniej kariery, nie może jednak narzekać. Cenne dla niego może być przede wszystkim wicemistrzostwo świata z 2007 roku czy też brązowe medale zdobywane przez naszych szczypiornistów na mundialach w 2009 i 2015 roku. Pewnym niedosytem może być natomiast zajęcie 4. miejsca w igrzyskach olimpijskich w 2016 roku. Klubowo natomiast rozgrywający wywalczył 8 mistrzostw Polski, 9 krajowych Pucharów, a w 2016 roku wygrał także Ligę Mistrzów.

