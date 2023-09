Ratunek dla mistrza Polski. Szczypiorniści z Kielc z nowym właścicielem

W ostatnim sezonie klub z Kielc rywalizował pod nazwą Barlinek Industria Kielce. Do klubu jako sponsor wszedł najbogatszy Polak, Michał Sołowow, dzięki czemu prowadzony przez Tałanta Dujszebajewa mógł walczyć zarówno o mistrzostwo kraju, jak i o triumf w Lidze Mistrzów.

KS Kielce z nowym właścicielem

Na rodzimym podwórku udało się utrzymać panowanie w lidze. Puchar Polski w sezonie 2022/2023 padł jednak łupem Orlen Wisły Płock. Barlinek Industria Kielce była też bliska triumfu w Lidze Mistrzów, lecz po dramatycznym finale przegrała z SC Magdeburg. Industria, jeden ze sponsorów, oficjalnie była sponsorem klubu do końca minionego sezonu. Nie było do końca wiadome, pod jaką nazwą i czy w ogóle KS Kielce będzie mógł podejść do nowych rozgrywek.

Według doniesień portalu wkielcach.info Industria znów zaangażowała się w klub, tym razem jeszcze mocniej. Zorganizowała fundusze na przejęcie klubu, który do tej pory był w posiadaniu Bertusa Servaasa (49 procent) i stowarzyszenia KS Vive. O ile ten pierwszy oddał pakiet akcji za darmo, o tyle stowarzyszenie dopiero pod naciskiem opinii publicznej zebrało się wcześniej niż zakładano, by ostatecznie przegłosować sprzedaż swojego pakietu.

Zmiana właścicielska oznacza również zmianę nazwy klubu. KS Vive Kielce powróci do dawnej nazwy KS Iskra Kielce, choć w rozgrywkach występować będzie z nazwą sponsorów, których dokładnie jeszcze nie znamy.

Osiągnięcia KS-u Kielce

Jak informuje TVP Sport nowym prezesem klubu zostanie Magdalena Szczukiewicz, dyrektor zarządzająca firmy Industria, a jej prawą ręką Paweł Papaj, dotychczasowy dyrektor marketingu KS Kielce.

Klub ze stolicy województwa świętokrzyskiego to 20-krotny mistrz Polski i 17-krotny zdobywca Pucharu Polski. W 2016 roku jako Vive Tauron Kielce zespół wygrał Ligę Mistrzów.

