Wielka impreza zagości w Polsce. Wspaniała wiadomość dla kibiców

Gospodarzy ważnych wydarzeń wybrano na wtorkowym posiedzeniu Rady Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Najlepsze kobiece zespoły świata za siedem lat będą rywalizować w Polsce i Czechach, lecz co ważne, najważniejsze spotkania odbędą się w naszym kraju.

Wielka piłka ręczna w Polsce

– Już w przyszłym roku zorganizujemy Mistrzostwa Świata Mężczyzn do lat 21, potem będziemy mieli szansę gościć Mistrzostwa Europy Kobiet w 2026 roku razem z Czechami, Rumunią, Słowacją i Turcją. Cieszymy się, że w każdym przypadku decydujące mecze o medale odbędą się w Polsce, co zapewni naszym kibicom możliwość doświadczenia wielkich sportowych emocji – powiedział Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański, cytowany przez serwis ZPRP.

Działacz zapowiedział od razu, że na żeńskim światowym czempionacie Polska nie zamierza się zatrzymywać. Jest plan, by organizować kolejne wielkie turnieje.

– To nie koniec naszych starań, bo w najbliższym czasie będziemy ubiegać się o organizację kolejnych imprez, jak Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn w latach 2030-2032. Chcemy, aby piłka ręczna na najwyższym poziomie regularnie pojawiała się w naszym kraju – dodał Szczepański.

Promocja piłki ręcznej pełną parą

Jak podkreślają działacze, kolejne ogromne wydarzenie związane z walką o mistrzostwo świata, wpisuje się w ideę promocji dyscypliny poprzez organizację w Polsce najważniejszych imprez w świecie piłki ręcznej.

Może imponować fakt, że przedstawiciele Związku Piłki Ręcznej w Polsce dążą do tak dużej liczby organizowanych turniejów o randze międzynarodowej. Wystarczy tutaj przypomnieć, że nie tak dawno temu w naszym kraju odbyły się mistrzostwa świata mężczyzn. Mowa tutaj o roku 2023. Siedem lat wcześniej z kolei gościliśmy mistrzostwa Europy. W obu tych imprezach do pełni szczęścia zabrakło wysokiego poziomu reprezentacji Polski, ale pozostaje wierzyć, że i on wskoczy na wyższy standard.

