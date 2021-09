Polacy na czele tabeli. Biało-Czerwoni wygrywają z Grekami, ale były problemy

Biało-Czerwoni wygrali pierwszego seta w bardzo łatwy sposób. Partia zakończyła się wynikiem 25:15, a długą serię na zagrywce zaliczył Łukasz Kaczmarek. Wydawało się, że tak będzie wyglądać całe spotkanie. Tymczasem już w drugiej partii gra szła bardziej opornie i nasi siatkarze wygrali do 22. Trzeci set natomiast był dużym zaskoczeniem. Grecy dobrze bronili, skutecznie serwowali, natomiast naszej reprezentacji zupełnie spadła jakość. Wydaje się, że Vital Heynen trochę za późno zdecydował się na zmiany i nie udało się Polakom tej partii odratować. W środkowej części tej rozgrywki Polacy przegrywali nawet siedmioma punktami.

Walka do samego końca

Grecy grali bardzo odważnie. Dużo piłek było przeprowadzanych przez środek, gdzie na szczęście mieliśmy Piotra Nowakowskiego, który w całym spotkaniu zdobył ponad 20 punktów. Mimo że wypracowaliśmy sobie w czwartym secie paropunktową przewagę, Grecy nie odpuszczali i koniec końców dogonili Biało-Czerwonych, a nawet na chwilę objęli prowadzenie. Dobrą zmianę dał Wilfredo Leon, który skończył bardzo dużo piłek w krótkim czasie, w tym kilka trudnych sytuacyjnych akcji. Najważniejsze jest, że podopieczni Heynena wygrali i zameldowali się na czele grupowej tabeli.

22:49 Dziękujemy, że byliście z nami! 24:26 Mecz zakończony przez Wilfredo Leona!! 24:25 Punkt dla Polski! Grecki trener przerwał akcję, ponieważ chciał sprawdzić, czy piłka jest niesiona. Tego jednak nie można sprawdzić i tak naprawdę nikt nie wie na co jest challange. 24:24 Kochanowski blokuje, ale w aut. 23:24 Olek Śliwka atakuje z prawego skrzydła. 23:23 Kurek atakuje w aut. 22:23 Blisko obrony był Śliwka, ale piłka przeszła jednak na druga stronę. 21:23 Grecy grają w aut. Nie ma bloku. Już tylko dwa punkty do końca meczu. 21:22 Polacy nie skończyli pierwszej akcji, ale Grecy w kontrze się pogubili. Śliwka zdobył punkt. 21:21 Prawe skrzydło w greckim zespole świetnie zafunkcjonowało. 20:21 Pojedynczy blok Aleksandra Śliwki! 20:20 Nowakowski się rehabilituje i idzie na zagrywkę. 20:19 Piotr Nowakowski zablokowany. 19:19 Leon zagrywa w siatkę... 18:19 Polacy nie skończyli pierwszego ataku, ale na szczęście była druga okazja. 18:18 Znowu remis. 17:18 Grecy serwują w siatkę. 17:17 Polacy nie bronią ataku. 16:17 Leon świetnie przyjął, a potem idealnie wykończył akcję. 16:16 Mamy remis. As serwisowy ze strony przeciwników Biało-Czerwonych. 15:16 Atak rywali po bloku. 14:16 Grecy psują zagrywkę. 14:15 Kurek dotyka siatki. 13:15 Stawiamy blok, ale niestety autowy. 12:15 Grecy dobrze grają w obronie. 11:15 Wilfredo Leon świetnie atakuje z drugiej linii. 11:14 Zafunkcjonowało prawe skrzydło Grecji. 10:14 Grecy zagrywają w siatkę. 10:13 A teraz ten sam zawodnik dotyka siatki. 9:13 Nowakowski atakuje po bloku. 9:12 Kurek psuje zagrywkę. 8:12 Powiększamy przewagę. Znowu punktuje Leon. 8:11 Grecy dotykają siatki. 8:9 Grecy atakują skutecznie z szóstej strefy. 7:9 Wilfredo Leon z ogromną mocą atakuje po lekkim skosie. 7:8 Kurek zagrał wyblokiem, ale Fabian Drzyzga nie zdążył do piłki. 6:8 Skutecznie gramy środkiem. 6:7 Duży błąd Fabiana Drzyzgi na zagrywce. 5:7 Olek Śliwka wreszcie ze skutecznym atakiem. 5:6 Grecy ładnie grają przesuniętą krótką. 4:6 Nieczyste odbicie piłki po greckiej stronie. 4:5 Grecy odrabiają jeden punkt. 3:5 Pomyłka Leona w polu serwisowym. 2:5 Dobra akcja Leona. Teraz idzie na zagrywkę. 2:4 Grecy zdobywają punkt, ponieważ Fabian Drzyzga nie zdążył zagrać w obronie. 1:4 Cudowny blok Leona! 1:3 Wilfredo Leon z lewego skrzydła. 1:2 Autowa zagrywka Bieńka. 0:2 Długa akcja Polaków. Cierpliwie atakowali i w końcu zdobyli punkt. 0:1 Polacy zaczynają od bloku. Mateusz Bieniek! 25:20 Złe przyjęcie Zatorskiego i mamy 1:2. 24:20 Grecy będą mieli setball... 23:20 Kolejny punkt Nowakowskiego. Atak z krótkiej. 23:19 Nie bronimy ataku z drugiej linii. 22:19 Nowakowski rządzi pod siatką. Polak zagrał blokiem. 22:18 Punkt zdobywa Nowakowski. 22:17 Polacy zagrywają w antenkę. 21:17 Wilfredo Leon kończy sytuacyjną piłkę. 21:16 Grecy omijają potrójny blok i zdobywają punkt. 20:16 Kochanowski nie zawodzi. Kolejny wykorzystany atak ze środka. 20:15 Tomasz Fornal zagrywa w aut. 19:15 Grecy dotykają siatki. 19:14 Znowu autowy blok Polaków. 18:14 Kochanowski, który zmienił Bieńka, kończy ze środka. 18:13 Potrójny blok Polaków jest autowy. 17:13 Nie wykorzystaliśmy kontry. Punkt dla Grecji. 16:13 Kurek plasuje piłkę na prawym skrzydle i mamy punkt. 16:12 Leon zagrywa w aut. 15:12 Stawiamy bloook! Na zagrywce nadal Leon. 15:11 Akcja bez punktu. Powtarzamy zagrywkę. Sędzia bierze challange na siebie i dowiemy się kto ostatni dotknął piłki zanim ta trafiła w antenkę. 15:11 Kolejny blok naszych reprezentantów! Odrabiamy straty. 15:10 Stawiamy blok. Świetnie przy siatce zachował się Nowakowski. 15:9 Punkt zdobywa Wilfredo Leon. 15:8 Przeciwnicy przebijają się przez polski blok. 14:8 Sędzia pokazuje, że to my dotknęliśmy siatki, ale Polacy twierdzą, że zrobili to przeciwnicy. Ostatecznie okazało się, że mieliśmy rację. 14:7 Kontra Greków. Polacy zupełnie nieskuteczni. Czas dla Heynena. 13:7 Niezła zagrywka Bieńka, ale przeciwnicy dobrze atakują. 12:7 Mateusz Bieniek punktuje i idzie na zagrywkę. 12:6 Grecy przebijają się przez blok. 11:6 Rehabilitacja Kaczmarka. Polak zdobywa punkt. 11:5 Grecy grają blokiem. Kaczmarek nie kończy ataku. Zwiększa się ich przewaga. 10:5 Śliwka nie kiwa dokładnie. 9:5 Grecy ponawiają atak środkiem i zdobywają punkt. 8:5 Odrabiamy straty. 8:4 Nie pracujemy blokiem. Punkt dla gości. 7:4 Nowakowski się nie myli! 7:3 Blok-aut. Nie ma punktu dla Polski. 6:3 Punkt dla Biało-Czerwonych. 6:2 Semeniuk atakuje w aut... 5:2 Kaczmarek znowu psuje zagrywkę. 4:2 Piotr Nowakowski najlepiej punktującym Polakiem w tym meczu. 4:1 Dobra zagrywka Greków. Goście kontrowali, a Polacy nie zagrali dobrze wyblokiem. 3:1 Semeniuk zablokowany. Grecy powiększają prowadzenie. 2:1 Punkt dla Grecji. Środkowy sam sobie przyjął, a potem wykończył akcję. 1:1 Łomacz wystawia jedną ręką i Bieniek kończy ze środka. 1:0 Goście zaczynają od zdobycia punktu. 22:25 Grecja w siatkę i 2:0 w setach dla Polaków! 22:24 Punkt dla Greków. Pierwszy setball obroniony. 21:24 Grecja myli się w ataku. Piłka poleciała w aut. 21:23 Polacy kończą atak z drugiej linii. 21:22 Grecy skutecznie atakują. 20:22 Już mamy dwa punkty przewagi! Śliwka wygrywa walkę na siatce. 20:21 Niesiona piłka przez siatkarza Grecji, ale trener gości chce sprawdzić, czy było dotknięcie siatki. Challange błędny 20:20 Kurek nie kończy swojego pierwszego ataku po wejściu na boisko, ale blokuje kontrę. 20:19 Semeniuk zagrywa w aut. 19:19 Wspaniały blok Polaków ratuje nas od dwupunktowej straty. 19:18 Grecy znowu grają środkiem. 18:18 Dobrze Łukasz Kaczmarek. Obija blok rywali. 18:17 Teraz Bieniek w siatkę. 17:17 Dobra zagrywka Bienka pozwoliła zagrać z kontry i mam z powrotem remis. 17:16 Świetnie na pojedynczym bloku rozegrana piłka do Kaczmarka. Brawo Łomacz! 17:15 Kamil Semeniuk zablokowany. 16:15 Olek Śliwka zagrywa niestety w siatkę. 15:15 Mateusz Bieniek wybitnie radzi sobie na środku. 15:14 Grecy skuteczni w ataku. 14:14 Gramy z drugiej linii. Kamil Semeniuk z punktem. 14:13 Nowakowski był bliski obrony ataku przeciwników, ale ostatecznie nie dał rady. 13:13 Podwójne odbicie w greckich szeregach. 13:12 Grecy z dobrym przyjęciem zdobywają punkt. 12:12 Łukasz Kaczmarek atakuje z prawego skrzydła zza linii 3. metra. Grecja wzięła challange, ale błędu nie było. 12:11 Łukasz Kaczmarek również źle serwuje. 11:11 Grek również popełnia błąd na zagrywce. 11:10 Zła zagrywka Bieńka. 10:10 Zafunkcjonował polski blok! 10:9 Dobrze rozegrana akcja przez Łomacza. Semeniuk atakuje nie pozostawiając złudzeń. 10:8 Grecki zawodnik splasował piłkę i zaskoczył Polaków. 9:8 Błąd przeciwników na zagrywce. 9:7 Nie utrzymał piłki w obronie Wojtaszek. 8:7 Semeniuk zmuszony by wystawiać do Śliwki. Ten drugi kończy ładnie atak. 8:6 Mateusz Bieniek na pełnym zasięgu zdobywa punkt. 8:5 Śliwka nie skończył ataku, Grecy zaatakowali w blok i zdobyli kolejny punkt. 7:5 Grecy zdobywają punkt zagrywką. 6:5 Blok-aut Polaków. 5:5 Piotr Nowakowski atakuje środkiem i idzie na zagrywkę. 5:4 Grecy przełamują środkiem. 4:4 Nieudany blok Polaków. 3:4 Skuteczny atak Polaków. 3:3 Kiwka Greków po bloku. 2:3 Grecy nie wykorzystują kontry. Dobry blok Polaków. 2:2 Błąd na zagrywce Bieńka. 1:2 Świetna piłka od Grzegorza Łomacza na prawe skrzydło i mamy punkt. 1:1 Skuteczny atak na pojedynczym bloku. 0:1 Zaczynamy od punktu zdobytego przez Kaczmarka. 15:25 Psują Grecy zagrywkę i pierwszy set wpada na polskie konto. 15:24 Jeszcze musimy poczekać na zakończenie seta. 14:24 Błąd zagrywającego Grecji. 14:23 Przebijają się Grecy przez blok Polaków. 13:23 Potężny atak po skosie Semeniuka. 13:22 Skuteczny atak Grecji. 12:22 Zablokowane lewe skrzydło greckie. 12:21 Bieniek może w końcu odpocząć od zagrywki. Punkt dla Greków. 11:21 Blok Polaków! Wspaniała gra Biało-Czerwonych. 11:20 Bieniek delikatnie zagrywa i również punktuje bezpośrednio! 11:19 Bieniek z kolejny asem serwisowym. 11:18 Wyśmienity blok Polaków. Duża przewaga punktowa! 11:17 As serwisowy Mateusza Bieńka. 11:16 Wykorzystana kontra Polaków. Śliwka dobrze zagrał w obronie. 11:15 Potrójny blok Polaków punktuje! 11:14 Kaczmarek przebija się przez podwójny blok. 11:13 Znowu środkiem grają Grecy. Skuteczny atak rywali. 10:13 Kaczmarek kończy przechodzącą piłkę. 10:12 Bieniek atakuje w pierwsze tempo. 10:11 Rozgrywający zaatakował z drugiej piłki i zaskoczył Polaków. 9:11 Śliwka punktuje. 9:10 Złe przyjęcie Polaków. Kontra Greków wykorzystana. 8:10 Grecy ze skutecznym atakiem. 7:10 Grecy atakują z lewej strony w aut. 7:9 Zagrywka Semeniuka w aut. 6:9 Autowa zagrywka Greków. 6:8 Nowakowski dotyka siatki. 5:8 Polacy czujnie grają blokiem. Kaczmarek ciągle na zagrywce. 5:7 Atak Śliwki z drugiej linii. 5:6 Nowakowski ze środka. Wychodzimy na prowadzenie. 5:5 Kolejny fantastyczny serw Kaczmarka. 5:4 Polacy zdobywają dwa punkty z rzędu. Drugi z zagrywki Kaczmarka. 5:2 Sędzia pokazuje, że Grecy nie atakowali po bloku. Trener bierze challange, ale Polacy się przyznali. 4:2 Grecy znowu środkiem. 3:2 Mateusz Bieniek ze środka! 3:1 Grecy dobrze w kontrataku. 2:1 Udany atak Grecji w pierwsze tempo. 1:1 Pierwszy punkt dla Polski. Aleksander Śliwka. 1:0 Od udanej akcji zaczynają Grecy. Pierwsza szóstka reprezentacji Polski: Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Piotr Nowakowski, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka i Damian Wojtaszek jako libero. 20:36 Słuchamy hymnów obu krajów. 20:34 Zawodnicy obu drużyn pojawiają się na boisku. 20:29 Mecz zacznie się z około 10-minutowym opóźnieniem. 20:21 Wczoraj najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartosz Kurek (21), a drugi Wilfredo Leon uzbierał ich 20. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się już niedługo. 20:04 Witamy w relacji na żywo z meczu Grecja – Polska. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają to spotkanie, obejmą prowadzenie w grupie. Zaczynamy o 20:30!

