Polacy wygrywają z Ukrainą. Mamy komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie

Polscy siatkarze bez problemów wygrali ostatnie spotkanie fazy grupowej mistrzostw Europy. Nasi siatkarze w pierwszym secie popisali się wspaniałą skutecznością, bliską idealnej. Bardzo dobrze mecz rozpoczął Kamil Semeniuk, który kończył praktycznie każdą piłkę, jaką dostawał. Bez zarzutów prezentowali się również w ataku Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:15. Jeśli chodzi o naszych środkowych to duet Piotr Nowakowski i Kuba Kochanowski świetnie grali przez całe spotkanie. Każdy z nich zaliczył przynajmniej jednego asa serwisowego.

Druga i trzeci set bardziej wyrównany

Drugi i trzeci set były bardziej wyrównane. Ukraina w pewnym momencie prowadziła nawet trzema punktami. Jednak gdy dochodziło do finałowych fragmentów partii to Polacy grali dokładniej. Drugi set Biało-Czerwoni wygrali do 20, a trzeci do 21. Ukraińcy mieli przebyłski dobrej gry, ale to nie wystarczyło na solidnych i skoncentrowanych podopiecznych Vitala Heynena. Zapraszamy do prześledzenia relacji live z tego wydarzenia.

25:21 Bartosz Kurek znowu kończy seta. Tym razem asem serwisowym! Koniec meczu. Wygrywamy grupę! 24:21 Tomasz Fornal na lewym skrzydle zapewnia nam piłkę meczową. 23:21 Polacy przygotowali potrójny blok i mamy dwa punkty przewagi. 22:21 Ukraina psuje zagrywkę. 21:21 Mamy z powrotem remis. 21:20 Kochanowski psuje serwis. 21:19 As serwisowy Kochanowskiego! Czas dla Ukrainy. 20:19 Kochanowski atakuje ze środka. 19:19 Drozd kończy ze środka. 19:18 Sidorenko zatrzymany przez Kubę Kochanowskiego. 18:18 Błąd Ukrainy w polu serwisowym. 17:18 Kaczmarek był blisko asa serwisowego, ale niestety punkt dla Ukrainy. 17:17 Łukasz Kaczmarek skutecznie atakuje. 16:17 Sidorenko trafia dosłownie po włosach Kochanowskiego. 16:16 Grzegorz Łomacz uruchamia pierwsze tempo i Nowakowski zdobywa punkt. 15:16 Ukraina wychodzi na prowadzenie i czas bierze Vital Heynen. 15:15 Atak Ukraińców z drugiej linii. 15:14 Ukraina również błędnie z zagrywki. 14:14 Kurek zagrywa w siatkę. 14:13 Fornal znowu z kiwką na lewej stronie. 13:13 Bartosz Kurek nadziewa się na podwójny blok Ukrainy. 13:12 Autowy blok Polaków. 13:11 Świetna kiwka Fornala na lewej stronie. 12:11 Semeniuk zagrywa w aut. 12:10 Ukraińcy przekraczają linię ataku i mamy dwa punkty przewagi. 11:10 Bardzo dobry atak Tomasza Fornala. 10:10 Zagrywka Ukrainy w siatkę. 9:10 Wróciła piłka po ataku Semeniuka. 9:9 Dobry plas Ukrainy i mamy znowu remis. 9:8 Fabian Drzyzga zagrywa w aut. 9:7 Niedokładny atak Ukrainy z prawego skrzydła. 8:7 Ponownie punktuje Kochanowski. 7:7 Znowu gramy środkiem. Tym razem skutecznie. 6:7 Zablokowany Kochanowski na środku. 6:6 Nowakowski zagrywa w siatkę. 6:5 Polacy grają wyblokiem i punkt zdobywa Kuba Kochanowski w kontrze. 5:5 Piotr Nowakowski kończy ze środka. 4:5 Kamil Semeniuk nie trafia w boisko. 4:4 Nieudana zagrywka Tomasza Fornala. 4:3 Semeniuk atakuje z szóstej strefy. 3:3 Ponownie przeciwnicy obijają biało-czerwony blok. 3:2 Znowu psują Ukraińcy zagrywkę. 2:2 Blok-aut po zagraniu Ukrainy. 2:1 Wspaniała zagrywka Kochanowskiego. 1:1 Ze[suta zagrywka Ukrainy. 0:1 Bardzo długa wymiana i niestety sprytniejsi przy siatce okazali się Ukraińcy. 25:20 Znowu seta kończy Bartosz Kurek! 24:20 Punkt dla Biało-Czerwonych. 23:20 Kiwka na siatce. Biało-Czerwoni tracą punkt. 23:19 Złe przyjęcie zagrywki i Ukraina kończy przechodzącą piłkę. 23:18 Nieudane rozegranie Łomacza. 23:17 Nowakowski atakuje w siatkę. 23:16 Czujnie przy siatce Łukasz Kaczmarek. Mamy kolejny punkt. 22:16 Dobrze gramy blokiem. 21:16 Łukasz Kaczmarek punktuje z prawego skrzydła. 20:16 Kontra Ukrainy udana. 20:15 Nowakowski kończy piłkę przechodzącą po zagrywce Leona. 19:15 As serwisowy Wilfredo Leona! 18:15 Leon atakuje po bloku. 17:15 Skuteczny atak Ukrainy. 17:14 Znowu funkcjonuje pierwsze tempo. Tym razem Piotr Nowakowski. 16:14 Nieudany atak Kurka. 16:13 Kuba Kochanowski atakuje ze środka. 15:13 Świetny atak Ukrainy po skosie. 15:12 Ukraińcy atakują w siatkę. 14:12 Rozgrywający Ukrainy zakończył akcję w drugiej piłce. 14:11 Sidorenko przekroczył linię trzeciego metra. Przerwa dla Ukrainy. 13:11 Znowu funkcjonuje element bloku! 12:11 Dobrze gramy blokiem. Kuba Kochanowski punktuje! 11:11 Fabian Drzyzga do Bartosza Kurka i mamy remis. 10:11 Semeniuk zaatakował w aut i nie dotknął bloku Ukrainy. 10:10 Polacy byli blisko obrony ataku ukraińskiego, ale niestety się nie udało. 10:9 Wyśmienita akcja Polaków. Wilfredo Leon po wystawie Drzyzgi spoza boiska zakończył atak z drugiej linii. 9:9 Kolejny punkt Nowakowskiego zdobyty zagrywką. 8:9 Dwa punkty dla Polski, drugi zdobyty przez Nowakowskiego zagrywką. 6:9 Biało-Czerwoni na lewym skrzydle zablokowani po raz kolejny. 6:8 Semeniuk próbował na trzy razy zakończyć akcje, ale ostatecznie punkt dla Ukrainy. 6:7 Leon zagrywa w aut. 6:6 Gramy blokiem!! Kamil Semieniuk. 5:6 Piotr Nowakowski skuteczny ze środka. 4:6 Wilfredo Leon nie trafia w dłonie blokujących Ukraińców. 4:5 Polski blok znowu wysłał piłkę w aut. 4:4 Ukraina zagrywa w aut. 3:4 Leon również zablokowany. 3:3 Ukraina blokuje atak Nowakowskiego. 3:2 Kochanowski zagrywa w aut. 3:1 Kurek atakuje po palcach Ukraińców. 2:1 Polacy stawiają potrójny blok, ale okazał się autowy. 2:0 Wilfredo Leon obija ukraiński blok i mamy punkt. 1:0 Kończymy atak z drugiej linii. 25:15 Kurek kończy seta! 24:15 Sędzia pokazał aut po zagrywce Leona. 24:14 Wilfredo Leon kiwa w ukraińskie boisko. 23:14 Drozd punktuje po ataku o blok Nowakowskiego. 23:13 Niedokładny, niecelny atak naszych przeciwników. 22:13 Niedokładna próba zagrywki Ukraińców. 21:13 Kochanowski zagrywa w siatkę. 21:12 Nowakowski gra blokiem! 20:12 Semeniuk kończy z szóstej strefy. 19:12 Piłka po wybloku Polaków opadła w boisko. 19:11 Kochanowski pewnie kończy w pierwsze tempo. Kuba Kochanowski! 18:11 Fabian Drzyzga zagrywa mocno, ale niecelnie. 18:10 Semeniuk idealnie mocno po skosie. 17:10 Kiwka ze strony Ukrainy. 17:9 Ukraińcy przełożyli rękę na drugą stronę siatki. Odgwizdany błąd. 16:9 Iereszczenko nie zahaczył rąk blokujących, więc punkt dla nas. 15:9 Kolejna zła zagrywka u naszych przeciwników. 14:9 Wilfredo Leon bardzo mocno zagrywa, ale niecelnie. 14:8 Błąd Ukrainy w przyjęciu. 13:8 Wilfredo Leon doskonale po skosie, mimo podwójnego bloku Ukraińców. 12:8 Kurek zagrywa w siatkę. 12:7 Druga z rzędu przechodząca piłka po zagrywce Kurka. Nowakowski od razu uderzał w boisko. Czas dla Ukrainy. 11:7 Kamil Semeniuk kończy z szóstej strefy. 10:7 Piotr Nowakowski z trudnej piłki zdobywa punkt na środku boiska. 9:7 Efektowny „gwóźdź” na środku ze strony Ukraińców. 9:6 Kolejna zagrywka błędna. 8:6 Kamil Semeniuk zagrywa w siatkę. 8:5 Kovalov również się myli w polu serwisowym. 7:5 Fabian Drzyzga niecelnie z zagrywki. 7:4 Idealne przyjęcie Zatorskiego, wystawka na Kochanowskiego i zdobyty punkt ze środka. 6:4 Nowakowski zagrywa w siatkę. 6:3 Bartosz Kurek z kontrataku zdobywa punkt. 5:3 Kamil Semeniuk obija ukraiński blok z sytuacyjnej piłki. Mimo potrójnego bloku zdobywamy punkt. 4:3 Dobry atak naszych przeciwników. 4:2 Zagrywka Ukraińców autowa. 3:2 Ukraina znowu atakuje w aut! Twierdzą jednak, że było dotknięcie bloku. Okazało się, że mieli rację. 3:1 Atak Ukrainy zza drugiej linii okazał się autowy. 2:1 Wilfredo Leon punktuje. 1:1 Ukraina odpowiada atakiem z lewego skrzydła. 1:0 Ukraina zaczyna od zagrywki. Polacy zdobywają punkt z szóstej strefy. 17:30 Pierwsza szóstka wyznaczona na ten mecz wygląda następująco: Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Kuba Kochanowski, Kamil Semeniuk, a także dwóch libero Damian Wojtaszek i Paweł Zatorski. 17:24 Czas na hymny obu krajów! 17:17 Przypominamy wszystkich siatkarzy, których Vital Heynen powołał na mistrzostwa Europy:

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero) 17:05 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Ukraina. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.

„Król” kontra „Kałasznikow”

Emocje wśród kibiców może budzić także bezpośredni pojedynek Leona z Ołehem Płotnnyckim. Ci zawodnicy znają się dokosnale z klubu – obaj grają w Perugii. Nasz reprezentant ma w niej ksywkę „Król”, nawiązującą do „Króla Lwa”, bo „Leon” to po hiszpańsku właśnie lew. Na Ukraińca natomiast mówią „Kałasznikow”, ze względu na mocną zagrywkę, którą dysponuje i na którą powinniśmy bardzo uważać. Mimo tego to Polacy pozostają faworytami przed tym spotkaniem.

