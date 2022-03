Polska zremisowała ze Szkocją. Słaby mecz podopiecznych Michniewicza

Pierwsza połowa spotkania Szkocji z Polską była w wykonaniu naszej reprezentacji bardzo zła. Biało-Czerwoni nie potrafili wykreować sobie dobrej okazji do zmiany wyniku, co więcej przez pierwszej 45 minut nie oddali ani jednego celnego strzału. Szkoci natomiast mieli ich na swoich koncie aż pięć. Przed zejściem do szatni z grą pożegnało się dwóch reprezentantów naszego kraju - Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon, którzy doznali kontuzji.

Druga połowa spotkania przyniosła bramki

W drugiej połowie strzelanie rozpoczęli Szkoci, którzy wyszli na prowadzenie po perfekcyjnie wykonanym rzucie wolny. Dośrodkowanie swojego kolegi z reprezentacji wykończył Tierney. Polacy próbowali odpowiedzieć, ale byli bardzo nieporadni w swoich atakach. Cos się w naszej drużynie odblokowało, gdy Michniewicz postawił na samą ofensywę. To doprowadziło do sytuacji, w której Piątek został sfaulowany w polu karnym i zdołał wykorzystać jedenastkę. Dzięki temu spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Dziękujemy, że byliście z nami! Następna relacja na żywo już we wtorek 29 marca. 90 +5 min. Koniec spotkania w Glasgow. Polacy rzutem na taśmę remisują ze Szkocją! 90 +4 min. Do piłki podchodzi Piątek i... GOOOOOOOOL! Remis ze Szkocją!!! 90 +3 min. Wznawia spod bramki Skorupski. Zgarniamy drugą piłkę w środku pola, piłka dolatuje do Krzysztofa Piątka, który zostaje faulowany! RZUT KARNY 90 +2 min. Rzut z autu dla Polski. Odliczamy ostatnie sekundy debiutu Michniewicza. 90 +1 min. Polacy znowu faulują Szkotów. Lecą cenne sekundy... 90. min. Polska z rzutem wolnym. Wszystkie siły pod pole karne, ale nic nie wychodzi z dośrodkowania. Sędzia dolicza trzy minuty. 89. min. Potężny strzał został zablokowany przez Recę. 88. min. Szkoci nadal przy piłce. Chcą spokojnie dotrwać do końca spotkania. 86. min. Akcja ofensywna Polaków kończy się na nieudanej przekładce piłki na lewa nogę. 85. min. Coraz mniej czasu do końca spotkania. Nic na razie nie zapowiada bramki wyrównującej. 84. min. Dośrodkowanie i... piąstkuje Gordon. Mamy rzut z autu, dośrodkowuje Cash... Bardzo nieudany strzał Grosickiego. 82. min. Kamil Grosicki wygrał piłkę na lewym skrzydle i chwilę później został faulowany. Czekamy na wykonanie rzutu wolnego. 81. min. Kolejny z Polaków poślizgnął się na murawie - jest nim Matty Cash, który zdołał wrócić na boisko. 79. min. Rzut wolny dla Polaków. Szykujemy się do dośrodkowania i... nieudane wykończenie akcji przez Casha, który leży teraz na murawie z grymasem bólu na twarzy. 78. min. Szkoci grają bardzo dobre spotkanie i pokazują sporo jakości. 76. min. Na murawie leży cierpiący Jan Bednarek. Wygląda jednak na to, że skończy się na strachu. 75. min. Szkoci spokojnie rozgrywają piłkę. Polacy byli bliscy przejęcia futbolówki, ale znowu pojawił się niepotrzebny faul w środku pola. 74. min. Żurkowski podaje do Grosickiego, ale ten nie zdołał opanować piłki. 73. min. Kolejna akcja ofensywna Szkotów przerwana. Polakom ciężko stwarzać jakiekolwiek sytuacje. 72. min. Na boisku pojawia się Kamil Grosicki. Doświadczony piłkarz Pogoni Szczecin zmienił Piotra Zielińskiego. 71. min. Kolejne dośrodkowanie w pole karne Polaków, ale na szczęście zakończone faulem w ofensywie. 69. min. Wydawało się, że to Polska jest bliższa strzelenia bramki. Tymczasem to Szkoci zaatakowali i wyszli na prowadzenie. Chwilę później po ostrym faulu Arkadiusz Reca dostaje żółtą kartę. 67. min. Stały fragment gry dla Szkotów kończy się golem! Gospodarze po rzucie wolnym wychodzą na prowadzenie. 66. min. Zieliński podaje daleko w stronę Piątka, ale sędzia odgwizduje spalonego. 65. min. Wspaniała akcja dwójkowa Szymańskiego i Piątka zakończona strzałem tego drugiego. Piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców. 64. min. Ciekawa akcja prawym skrzydłem w wykonaniu Polaków. Dośrodkowanie po ziemi Casha nie dotarło do naszego napastnika. 62. min. Dalekie dośrodkowanie z rzutu z autu dotarło do Piątka, ale Polak nie zdołał tego przekłuć w celny strzał. 61. min. Sebastian Szymański wchodzi za Grzegorza Krychowiaka! 60. min. Nieudana akcja Biało-Czerwonych. Kolejna sytuacja nie zakończyła się strzałem. 59. min. Słabe podanie Piotra Zielińskiego, który zupełnie za późno chciał podać do kolegi z drużyny, przez co przeciwnik spokojnie przejął piłkę. 57. min. Fatalna postawa Polaków w pomocy. Grzegorz Krychowiak stracił piłkę po niedokładnym podaniu innego reprezentanta Polski. McGinn wyszedł praktycznie sam na sam, ale dobrze znowu zaprezentował się Skorupski. 56. min. Polacy "uciekają" przed pressingiem Szkotów. Kończy się to stratą piłki... Źle się na to wszystko patrzy. 55. min. Rzut rożny zakończył się strzałem Tierneya, ale mamy kolejny korner. Już trzeci. Ten również zakończony niepowodzeniem gospodarzy. 54. min. Dośrodkowanie McGinna było tak podkręcone, że prawie samo wpadło do bramki. Kolejny korner dla Szkotów. 53. min. Płynna akcja Szkotów. Kami Glik po raz kolejny wspaniale przerywa akcję przeciwników. Rzut rożny dla Szkotów. 52. min. Dobre przejęcie Krychowiaka, ale wcześniej faulował Zieliński. Piłka nadal dla Szkotów. 50. min. Polacy zakładają pressing, ale Szkoci sprawnie z niego wychodzą. Dużo reprezentantów Polski dzisiaj ślizga się na murawie. 48. min. Piątek dostał świetne podanie z drugiej linii od Jakuba Modera. Napastnik wyszedł sam na sam, ale niestety nie zdołał oddać celnego strzału. 48. min. Teraz za kolano trzymał się Krzysztof Piątek, ale tym razem to chyba nic poważnego. 47. min. Spalony przy podaniu do McGinna. Polacy grają od bramki. 46. min. Kamil Glik wybija piłkę na oślep. Przy futbolówce nadal Szkoci. 46. min. Szkoci zaczynają drugą połowę spotkania. 21:48 Piłkarze wracają na murawę. Liczymy na lepszą drugą połowę spotkania. 45 +2 min. Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. Do gry wracamy za około 15 minut! 45 +2 min. Szkoci nadal przy piłce. Polacy są niemrawi i powolni, natomiast gospodarze bardzo ruchliwi i szybcy. 45 +1 min. Sędzia dolicza dwie minuty. 45. min. W końcówce pierwszej połowy Cash próbował atakować indywidualnie, ale plan się nie powiódł. 44. min. Reca wybija piłkę na oślep. Zmiana Salamona na Bielika nastąpi dopiero teraz. 43. min. Wspaniałe dwie parady Skorupskiego. To mogło się skończyć utratą bramki. Wielkie zamieszanie w polskiej defensywie. 42. min. Patterson z indywidualną akcję. Oddał strzał, ale Skorupski bez problemów go obronił. 41. min. Szkocja atakuje lewym skrzydłem. Przy okazji zamiast Salamona na boisku pojawi się Krystian Bielik. 40. min. Salamon to już druga ofiara agresywnej gry Szkotów. Przypomnijmy, wcześniej z boiskiem pożegnał się Arkadiusz Milik. 39. min. Kolejna przerwa w meczu. Na murawie leży Bartosz Salamon. Polak schodzi w asyście naszych lekarzy. Będzie potrzebna zmiana. 37. min. Polska nie oddała jeszcze ani jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika. 36. min. Długie podanie Bednarka do Modera. Ten niestety nie zdołał opanować piłki... 34. min. Potężny strzał Che Adamsa obroniony przez Łukasza Skorupskiego. 33. min. Tierney próbował indywidualnej akcji na lewym skrzydle, ale za daleko wypuścił sobie piłkę. Od bramki Skorupski. 32. min. Piątek walczył z Hanley na prawej stronie boiska. Polak faulował. 31. min. Żurkowski dobrze przejmuje piłkę. Akcja Polaków lewą stroną boiska zakończona na Cashu, który przyblokowany przez przeciwników posyła piłkę na aut. 30. min. Krychowiak faulowany w środku pola. 29. min. Kolejna dobra interwencja Matty'ego Casha. 28. min. Mocny strzał sprzed pola karnego w wykonaniu Christie. 28. min. Według informacji dziennikarzy TVP Sport Milik poczuł lekkie ukłucie w mięśniu dwugłowym lewej nogi. 27. min. Na boisku melduje się Krzysztof Piątek. Zmienia Milika, który prosto z murawy poszedł do szatni... oby to nie było nic groźnego. 26. min. Piotr Zieliński fauluje McGinna.Natomiast na boisku siada Arkadiusz Milik, który zgłasza problem. Już gotowy do wejścia jest Krzysztof Piątek. 25. min. Dobra interwencja Żurkowskiego. Szkoci ponownie zaczynają z autu. 24. min. Aut dla Szkotów. Gospodarze budują akcję ofensywną. 23. min. Nieudany rzut rożny w wykonaniu Zielińskiego, ale później mieliśmy jeszcze szansę po dośrodkowaniu Krychowiaka. Salamon niestety nieprecyzyjnie skończył akcję głową. 22. min. Akcja Polski zakończona zablokowanym dośrodkowaniem Recy. Mam rzut rożny. 22. min. Polacy rozgrywają piłkę. Długie podanie nie przynosi żadnych efektów. Ponownie rozgrywamy do bramkarza. 21. min. Szkoci w posiadaniu piłki. Kamil Glik świetnie interweniuje i chroni nas przed akcją Che Adamsa. 19. min. Kolejny błąd Recy poskutkował przejęciem piłki przez Szkotów. Strzał McGregora był jednak niecelny. 18. min. Na razie kontrolę nad spotkaniem mają Szkoci. Polacy jednak szukają swoich szans, nie są zupełnie zepchnięci do defensywy. 17. min. Arkadiusz Reca dośrodkował w pole karne, gdzie wbiegał Arkadiusz Milik. Polak próbował wykończyć akcję na wślizgu - tym razem się nie udało. 16. min. Jakub Moder brutalnie faulowany przez McTominaya... Polski piłkarz jest dzisiaj wybitnie nękany przez przeciwników. 15. min. Szkoci ponownie złapani na spalonym. 14. min. Leżał przez chwilę w polu karnym Jakub Moder, ale wygląda na to, że wszystko w porządku. Po drugim rzucie rożnym do piąstkowania zmuszony był Skorupski. 13. min. Rzut rożny dla Szkocji zakończył się interwencją Polaków. Za chwilę kolejny korner. 12. min. Wracamy do ataku pozycyjnego, który zaczął się od dobrego powrotu i interwencji Matty'ego Casha, a zakończyła kompletnym chaosem i przejęciem piłki przez Szkotów. 11. min. Szymon Żurkowski podał prostopadle do Jakuba Modera, a ten z prawe strony pola karnego niestety przestrzelił. W końcu dobra akcja naszych piłkarzy! 10. min. Doskonała indywidualna akcja Pattersona. Krychowiak nie zdołał dogonić przeciwnika, który z łatwością wdarł się w pole karne naszej drużyny. Strzał na nasze szczęście był marny. 9. min. Kolejna próba Szkotów na lewym skrzydle. Salamon skutecznie im to uniemożliwił. 8. min. Dośrodkowanie w pole karne Skorupskiego. Bramkarz pewnie łapie piłkę w ręce. 7. min. Arkadiusz Reca na razie mało pewnie. Widzą to Szkoci, którzy wywierają na niego dużą presję. 6. min. Udane przejęcie w wykonaniu Grzegorza Krychowiaka. Polak musi udowodnić selekcjonerowi, że jest w stanie pomóc drużynie w meczu 29 marca. 5. min. Polacy budują atak pozycyjny. Niestety - nieudane długie podanie do Piotra Zielińskiego. Szkoci zaczynają z autu. 3. min. Polacy faulują Gilmoura. Rzut wolny dla Szkotów w środkowej strefie boiska zakończony przejęciem przez Biało-Czerwonych. Chwilę później Arkadiusz Reca zaliczył niebezpieczną stratę, ale skończyło się na strachu. 2. min. Na trybunach słychać głośne skandowanie „Polska, Polska”. Na boisku na razie spokojnie. Drużyny „badają” siebie nawzajem. 1. min. Od środka rozpoczynają Polacy! 20:40 Zawodnicy obu drużyn wychodzą już na boisko! 20:35 10 minut do rozpoczęcia spotkania Szkocja - Polska! 20:34 Na trybunach w Glasgow zasiadła liczna reprezentacja polskich kibiców.

twitter.com 20:30 Przypomnijmy, w meczu Szkocja - Polska nie wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan oszczędzany jest na wtorkowe spotkanie barażowe. Opaskę przejął na spotkanie w Glasgow Kamil Glik. 20:25 Polscy piłkarze wybiegli na rozgrzewkę w koszulkach UNICEF.

twitter.com 20:23 Czesław Michniewicz na antenie TVP Sport: Duża satysfakcja, ale i spokój przed debiutem. Żurkowski? Znam go, pasuje do tej pozycji, jestem o niego spokojny. Krychowiak? Niewiadoma, ale mam do niego dużo szacunku i chcę zobaczyć, na ile może nam pomóc we wtorek. 20:22 Skład Szkocji: Craig Gordon - Scott McTominay, Grant Hanley, Kieran Tierney - Nathan Patterson, John McGinn (kapitan), Billy Gilmour, Callum McGregor, Ryan Christie, Greg Taylor - Che Adams 20:17 Skład Polski: Skorupski – Bartosz Salamon, Kamil Glik, Jan Bednarek – Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Reca – Arkadiusz Milik, Jakub Moder, Piotr Zieliński 20:16 Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu towarzyskiego Szkocja - Polska! Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 20:45. Za chwilę podamy składy obu drużyn.

Czesław Michniewicz przed meczem ze Szkocją

Czesław Michniewicz przed meczem ze Szkocją zapowiedział, że podczas spotkania będzie chciał przeprowadzić sześć zmian, które pozwolą mu rozwiać wszelkie personalne wątpliwości i przetestować poszczególne formacje drużyny. Na boisko nie wybiegnie Robert Lewandowski, który jest oszczędzany na finał baraży, który odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Szkocja – Polska. Skład Biało-Czerwonych na mecz towarzyski

Reprezentacja Polski rozpocznie spotkanie ze Szkocją w następującym składzie: Łukasz Skorupski – Bartosz Salamon, Kamil Glik, Jan Bednarek – Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Reca – Arkadiusz Milik, Jakub Moder, Piotr Zieliński. W reprezentacji Polski zadebiutuje Szymon Żurkowski, który jest obecnie wypożyczony z Fiorentiny do Empoli. Kapitanem naszej drużyny w towarzyskim starciu będzie doświadczony obrońca Glik.

Czytaj też:

Matty Cash nominowany do specjalnej nagrody. To zasługa jego świetnej formy